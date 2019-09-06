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6 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Cборная Испании обыграла итальянцев и вышла в ¼ финала Кубка мира

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Испании обеспечили себе участие в ¼ финала Кубка мира в Китае, обыграв в матче второго группового раунда команду Италии.

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Источник: AP 2019

Встреча группы J, прошедшая в Ухани, завершилась со счетом 67:60 (18:18, 12:13, 20:17, 17:12). У победителей самым результативным был Хуанчо Эрнангомес, набравший 16 очков. У итальянцев 15 очков заработал Данило Галлинари.

Сборная Испании одержала четвертую победу в четырех матчах и досрочно вышла в плей-офф. Также из группы J в плей-офф пробилась сборная Сербии.

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