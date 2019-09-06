Cборная Испании обыграла итальянцев и вышла в ¼ финала Кубка мира
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Испании обеспечили себе участие в ¼ финала Кубка мира в Китае, обыграв в матче второго группового раунда команду Италии.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Испании обеспечили себе участие в ¼ финала Кубка мира в Китае, обыграв в матче второго группового раунда команду Италии.
Встреча группы J, прошедшая в Ухани, завершилась со счетом 67:60 (18:18, 12:13, 20:17, 17:12). У победителей самым результативным был Хуанчо Эрнангомес, набравший 16 очков. У итальянцев 15 очков заработал Данило Галлинари.
Сборная Испании одержала четвертую победу в четырех матчах и досрочно вышла в