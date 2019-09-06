Cборная Испании обыграла итальянцев и вышла в ¼ финала Кубка мира

Встреча группы J, прошедшая в Ухани, завершилась со счетом 67:60 (18:18, 12:13, 20:17, 17:12). У победителей самым результативным был Хуанчо Эрнангомес, набравший 16 очков. У итальянцев 15 очков заработал Данило Галлинари.

Сборная Испании одержала четвертую победу в четырех матчах и досрочно вышла в плей-офф. Также из группы J в плей-офф пробилась сборная Сербии.