Судьи матча Франция — Литва не будут работать на оставшихся матча чемпионата мира
Арбитры, обслуживавшие матч Франция — Литва (78:75), не будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
Арбитры, обслуживавшие матч Франция — Литва (78:75), не будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
Об этом сообщает в своем Twitter литовский журналист Донатас Урбонис, ссылаясь на информацию ФИБА.
Ранее Литва подала жалобу на судейство. По мнению литовской стороны, в концовке встречи игрок французской сборной с нарушением правил помешал мячу попасть в кольцо сборной Франции.
Судьями матча были испанец Антонио Конде, венесуэлец Даниэль Альберто Гарсия Ниевес и аргентинец Леандро Лескано.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.