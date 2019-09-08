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8 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Судьи матча Франция — Литва не будут работать на оставшихся матча чемпионата мира

Арбитры, обслуживавшие матч Франция — Литва (78:75), не будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

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Об этом сообщает в своем Twitter литовский журналист Донатас Урбонис, ссылаясь на информацию ФИБА.

Ранее Литва подала жалобу на судейство. По мнению литовской стороны, в концовке встречи игрок французской сборной с нарушением правил помешал мячу попасть в кольцо сборной Франции.

Судьями матча были испанец Антонио Конде, венесуэлец Даниэль Альберто Гарсия Ниевес и аргентинец Леандро Лескано.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

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