Cборная России обыграла Венесуэлу в матче Кубка мира по баскетболу

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы I завершилась со счетом 69:60 (13:10, 14:17, 21:15, 21:18) в пользу россиян. Самым результативным в составе российской команды стал Андрей Воронцевич (17 очков), его партнеры по команде Григорий Мотовилов и Никита Курбанов набрали по 12 очков. У венесуэльцев Майкл Каррера (19 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл.

Ранее сборная России потеряла шансы на выход в четвертьфинал Кубка мира. Российские баскетболисты на турнире одержали три победы и потерпели два поражения. По итогам Кубка мира российская команда завоевала путевку в отборочный турнир на Олимпийские игры-2020.