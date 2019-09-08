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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Cборная России обыграла Венесуэлу в матче Кубка мира по баскетболу

ФОШАНЬ (Китай), 8 сен — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Венесуэлы в заключительном матче второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы I завершилась со счетом 69:60 (13:10, 14:17, 21:15, 21:18) в пользу россиян. Самым результативным в составе российской команды стал Андрей Воронцевич (17 очков), его партнеры по команде Григорий Мотовилов и Никита Курбанов набрали по 12 очков. У венесуэльцев Майкл Каррера (19 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл.

Ранее сборная России потеряла шансы на выход в четвертьфинал Кубка мира. Российские баскетболисты на турнире одержали три победы и потерпели два поражения. По итогам Кубка мира российская команда завоевала путевку в отборочный турнир на Олимпийские игры-2020.

Сборные Аргентины и Польши позднее в воскресенье решат судьбу первого места в группе I в очном противостоянии.

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