Снова на грани провала. Россия с трудом победила аутсайдера

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира. Второй раунд. Группа I

Венесуэла — Россия — 60:69 (10:13, 17:14, 15:21, 18:21).

Венесуэла: Каррера (19 + 10 подборов), Самора (13), Гильент (7), Льюис (6), Кольменарес (6), Х. Варгас (2), Бетельми (5), Г. Варгас (2).

Россия: Воронцевич (17), Мотовилов (12), Курбанов (12), Валиев (8), Ивлев (7), М. Кулагин (5), Бабурин (4), Зубков (4).

Потеряв турнирные задачи, российская команда не сразу сумела найти мотивацию на игру с аутсайдером группы. И едва не потерпела сенсационное поражение. Россияне показали ужасный процент реализации бросков, вновь не нашлось и игрока, способного взять на себя взять лидерство в трудный момент. Разбудить своих подопечных Базаревичу удалось лишь после того, как его команда провалили две четверти.

Кто виноват, кроме судей?

Четыре часа. Ровно столько теплилась надежда для сборной России, что еще не все еще закончилось, что после поражения от поляков еще есть шанс… Но дальше аргентинцы стали сжимать в своих стальных объятиях венесуэльцев и стало понятно, что мечты о плей-офф чемпионата мира надо откладывать как минимум до следующего мундиаля.

Что остается в такой ситуации? Как советовал президент РФБ Андрей Кириленко еще после матча с Нигерией, только расслабиться и получать удовольствие.

Ну, или задуматься, почему в двух последних матчах российская команда умудрилась отдавать концовки матчи, где все было в их руках. Конечно, проще всего увидеть судейский заговор. Вот, и после встречи с Польшей Базаревич вновь вспомнил про штрафные, которых соперник пробил значительно больше. И, из подтекста, читалось, что не просто так. Нас не любят!

А хотелось бы понять, почему большинство атак были однообразны, что стандартный вариант впереди сводился к простой схеме: заслон и стрельба Кулагина издали, что игроки часто не понимали, что делать с мячом на чужой половине, что быстрых прорывов мы практически не увидели. Не понятно осталось и отчего возникали постоянные провалы в ходе матча. Дело только в психологии или элементарно не хватало «физики» на весь матч? Ведь так волнообразно не играла ни одна уважающая себя сборная на нынешнем турнире.

Но время для разборов еще будет предостаточно. А для того, чтобы расслабиться и получить удовольствие, Венесуэла действительно подходила идеально. Слабейшая команда, которая нас ждала на этом турнире, после Кореи. Попадание ее во второй этап — вопрос, скорее не мастерства, а случая. Не расклейся Китай после почти выигранной встречи у поляков — в воскресенье нам бы противостоял переполненный зал дворца спорта в Фошане.

А, так, загадочная для Европы сборная из страны, которая находится уже несколько лет на грани революции. Удивлять правда баскетболисты с родины Уго Чавеса умеют, и на своем континенте давно подсиживают вечных фаворитов — Аргентину и Бразилию. Кстати, на последнем чемпионате Америки — в 2015-м году — именно Венесуэла стала чемпионом, сенсационно, обыграв в финале Аргентину, и добыв путевку на Олимпиаду-2016.

Провал по расписанию

Состав нынешней команды практически не известен в Европе — из 12 человек десять играют в национальном чемпионате. Легионеров два — Кокс из французского «Гавра» и Грегори Варгас, представляющий «Маккаби» их Хайфы.

Игроки предпочитают делать ставку на индивидуальные действия, предпочитая не заморачиваться на командной тактике. Быстрые, техничные и не особо высокие. Короче, не соперник, а мечта.

Но даже с таким оппонентом начала российская сборная довольно нервно. За четыре минуты удалось набрать только четыре очка. Жесткая, на грани грубости оборона противника смущала наших игроков. Как и в предыдущих играх — с аргентинцами и поляками. Правда, у южноамериканцев тоже сильно дрожали руки, поэтому к середине четверти мы уже имели солидный запас — 13:2.

Ну, а дальше наша команда опять впадает в летаргический сон и уже к перерыву умудряется растерять все преимущество. Мочало, начинай сначала!

Базаревич поочередно пробовал в роли разыгрывающего Кулагина, Сопина и Мотовилова, но ни у кого этой троицы игра не шла. Ничего не летело и издали. Процент попадания — чуть больше 30 процентов. Если и не кошмар, то близко к нему. А ведь ставка на дальние броски на этом чемпионате был едва ли не единственным нашим козырем. Но в решающих встречах он каждый раз не включался.

Ну, а Венесуэла, поймав кураж, умудрялась прессинговать российскую команду по всей площадке, и к большому перерыву уже вела в счете — 33:27.

Лишь под этого россияне завелись и ускорились, стали активнее у чужого и своего щита, быстро вернув лидерство в шесть очков — 48:42. Еще одного взрыва от венесуэльцев, к счастью, мы не дождались.

В последней четверти, российская команда не стала делать привычных подарков сопернику и довела игру до победы на классе.

Чемпионат мира для российской сборной закончился. Осталась надежда на попадание на Игры-2020 в Токио. Для этого надо выиграть одну из групп квалификационного турнира. При «живых» Мозгове, Шведе, Хвостове, Боллбое, Кулагине-старшем — это вполне реально. Но, это будет уже совсем другая команда.