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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Базаревич: Все, включая FIBA, должны сделать выводы после Кубка мира

ФОШАНЬ (Китай), 8 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Всем, включая Международную федерацию баскетбола (FIBA), необходимо сделать правильные выводы после Кубка мира, заявил главный тренер российской национальной команды Сергей Базаревич.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в воскресенье со счетом 69:60 обыграла команду Венесуэлы в своем последнем матче на Кубке мира в Китае. Россияне потеряли шансы на выход в четвертьфинал, уступив полякам (74:79) в пятницу.

«Мы впечатлены инфраструктурой в Китае, очень хорошие залы — наверное, это то, что нам нужно сделать в России. Мы впечатлены. Даже сегодня на нашей игре было много зрителей, значит, баскетбол привлекает много внимания в Китае. Все мы должны сделать выводы после турнира, включая FIBA», — сказал Базаревич журналистам.

«Много говорится про заботу об игроках, о том, что нужно давать больше отдыха. Я уверен, что между первым и вторым этапом должно быть два дня отдыха. Здесь же мы завершили матч с Аргентиной в Ухани в 11 вечера, никто не спал, в 5 утра мы полетели в Фошань, где сразу отправились на тренировку, а следующим днем — уже игра. Понятно, что все никогда не будут удовлетворены, но решить вопросы с календарем можно. Мы были близки (к победе) в игре с Польшей, тот же Никита Курбанов в конце допустил несвойственную для себя ошибку. Возможно, причина именно в усталости», — добавил Базаревич.

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