Сборная Италии в овертайме обыграла Пуэрто-Рико в матче Кубка мира

Встреча группы J, прошедшая в воскресенье в Ухани, завершилась в овертайме со счетом 94:89 (13:24, 13:22, 24:18, 33:19, 11:6) в пользу итальянцев. После первой половины матча команда Италии уступала с разницей в 20 очков. В составе победителей самыми результативными стали Марко Белинелли (27 очков) и Данило Галлинари (22). У пуэрториканцев 14 очков набрал Ренальдо Балкман.