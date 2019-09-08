«Мы создаем завышенные ожидания, а потом сами ахаем». Базаревич — об итогах ЧМ
Тренер сборной перед отъездом с чемпионата мира подвел черту под турниром, рассказал об олимпийском отборе и красном вине.
Тренер сборной перед отъездом с чемпионата мира подвел черту под турниром, рассказал об олимпийском отборе и красном вине.
По завершении последнего матча сборной России против Венесуэлы (69:60) на главный тренер нашей команды Сергей Базаревич говорил с журналистами прямо. Сначала на
— Ощущения от организации? Инфраструктура невероятная, может, нашей стране стоит поучиться этому. А вообще есть вопросы к календарю. ФИБА заботится об игроках — то она должна давать два выходных между раундами. С Польшей у нас не хватало концентрации. Мы устали. Курбанов не делает таких ошибок, когда он свеж. Надеюсь, ФИБА научится на своих ошибках. И судейских скандалов тоже не будет.
А общаясь с российскими СМИ, Базаревич выступил более объемно. Приводим речь тренера без купюр.
— Какие ощущения после чемпионата? Удовлетворены или
— Смешанные чувства. В
— Выбор состава был правильный, там можно было
— Вы меня провоцируете? У нас отличный тренерский штаб, мы знаем обязанности друг друга. Это не так работает, что я говорю, и все выполняют. Мы можем быть довольны или недовольны, как и игроки… Но наверное, ничего бы я не поменял.
— Насколько турнир оказался для вас плодотворным как для тренера?
— Такие события, конечно, очень важны. А то говорят, мол, он мало работает… Приезжайте сюда, посмотрите. Здесь один матч как три игры
— Воронцевич делал на этом турнире все, как должен был?
— Мы все показали хорошие и плохие стороны, он больше хороших сторон показал, конечно. Он играл много по определенным причинам, нам нужны были определенные качества без разыгрывающих. Но давайте о персоналиях позже. Вот Семен [Антонов] не сыграл
— Были те, кто превзошел ожидания?
— Мотовилов. Пара игр у него не сложилась, но в принципе он превзошел ожидания. Поймите, этим игрокам очень сложно. Миша [Кулагин] — не классический разыгрывающий и пропустил полгода. Физически это ему мешало. Плюс он не тот, кто держит нить игры в своих руках, это то, что у его брата проявилось на
А Мотовилову сложно в 21 год быть разыгрывающим. И от всего этого игра многих страдала, моментов создавалось меньше. Ошибки во многом связаны с тем, что игрокам приходилось выполнять гораздо больший функционал. 20 минут Курбанова в ЦСКА и в сборной — это разные вещи. И когда к этому нет привычки, то нас не хватает. С Польшей вот не хватило Карасева
— Эта сборная в итоге раскрыла свой потенциал?
— Думаю, по игре раскрыла. Тренерский штаб не в чем упрекнуть. Может быть, против Аргентины на специальную ситуацию поставил бы других игроков, это единственный момент.
Слушайте, нас всех же заранее похоронили. Раз уж вы здесь все собрались, давайте официальное заявление. Мы создаем завышенные ожидания. А потом сами ахаем, что они не оправдываются. Со мной такое не первый раз. Не знаю, что еще будет. У нас были сложности, мы пришли с одним… Ладно, любой тренер плачет, и я в том числе. Вы потом фильм сделаете, а вы книжку напишете. Видите, сбился. Может, это к лучшему?
— Про наши ожидания. Это наши проблемы?
— Послушайте, мы очень хотим делать наше дело честно. Чтобы тот Вася, который не докрутил гайку, возвращался и докручивал ее, несмотря на то, сорвана была резьба или нет. Вот это наше кредо.
— Вы сказали на
— Всегда хорошо бы,
— А для вас какой главный урок всего турнира?
— Мне надо проанализировать. Но вообще… Турнир настолько хорош, насколько хороши у тебя игроки. (смеется) Можно пытаться сделать
От чемпионата мира — странное ощущение. Как будто он недоделанный получился. Хотя мы сами его не доделали. Странные чувства по поводу всего. Такое количество команд со звездами вообще
Про нас я всегда говорил: мы большая сила, когда у нас все складывается и мы вместе. Я не про везение, а про то, что мы можем построить. В нынешней ситуации есть плюсы, возможности.
Как российским баскетболистам теперь попасть на Олимпиаду? Отдохнуть или анализировать? Я бы красного винишка выпил.
— Нынешним составом реально пройти олимпийскую квалификацию?
— Олимпийская квалификация будет очень сложной. Я формата, если честно, и не знаю. Сколько там игр, когда он? В июле? Турниры перед турнирами — жуткая вещь. Это будет очень сложная история. Помню, мы в 1992 году тоже играли квалификацию, там практически чемпионат Европы провели. Так не должно быть. Это что, нужно два пика формы искать? Будет много лотерейного во всем этом.
— У вас сейчас скорее желание отдохнуть или проанализировать турнир по горячим следам?
— У меня лично? Я бы сейчас винишка красного открыл. У меня дома есть.
— Китайские цены на это дело видели?
— Нет, на работе не пью. (смеется) А вот дома… Даже знаю, какую бутылку открою. А потом проанализирую.
— Мы говорим про квалификацию, но сборную еще ждет отбор к следующему Евробаскету. Для вас этот турнир расширил кругозор в плане внимания к игрокам?
— Да, сто процентов. Надо отдать должное Кириленко, он настаивал на открытом лагере. Я необходимости такой не видел. А помогло сильно. Учитывая реалии, надо смотреть дальше. Очень сложно их там рассмотреть, честно говоря, потому что они играют не в то, что надо. С другой стороны, у нас в клубах по