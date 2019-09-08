«Мы создаем завышенные ожидания, а потом сами ахаем». Базаревич — об итогах ЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

По завершении последнего матча сборной России против Венесуэлы (69:60) на главный тренер нашей команды Сергей Базаревич говорил с журналистами прямо. Сначала на пресс-конференции на английском раскритиковал ФИБА:

— Ощущения от организации? Инфраструктура невероятная, может, нашей стране стоит поучиться этому. А вообще есть вопросы к календарю. ФИБА заботится об игроках — то она должна давать два выходных между раундами. С Польшей у нас не хватало концентрации. Мы устали. Курбанов не делает таких ошибок, когда он свеж. Надеюсь, ФИБА научится на своих ошибках. И судейских скандалов тоже не будет.

А общаясь с российскими СМИ, Базаревич выступил более объемно. Приводим речь тренера без купюр.

Атмосфера в команде была правильная

— Какие ощущения после чемпионата? Удовлетворены или все-таки грустно?

— Смешанные чувства. В чем-то удовлетворен, в большей степени смотришь назад, думаешь, что могло лучше получиться. Мы могли до восьмерки дойти, у нас были шансы. Но как есть, так есть. Есть удовлетворение, что все-таки сделали команду, атмосфера в ней была правильная. На чемпионате Европы приходилось очень много психологический вещей решать, здесь было сплочение, за счет этого мы вытаскивали игры.

— Выбор состава был правильный, там можно было что-то поменять?

— Вы меня провоцируете? У нас отличный тренерский штаб, мы знаем обязанности друг друга. Это не так работает, что я говорю, и все выполняют. Мы можем быть довольны или недовольны, как и игроки… Но наверное, ничего бы я не поменял.

— Насколько турнир оказался для вас плодотворным как для тренера?

— Такие события, конечно, очень важны. А то говорят, мол, он мало работает… Приезжайте сюда, посмотрите. Здесь один матч как три игры плей-офф. Я люблю играть плей-офф. Это шахматы, ты извлекаешь уроки из своих ошибок. А здесь ты в том же режиме играешь против разных соперников, это еще сложнее. И для меня, и для игроков это огромный опыт.

— Воронцевич делал на этом турнире все, как должен был?

— Мы все показали хорошие и плохие стороны, он больше хороших сторон показал, конечно. Он играл много по определенным причинам, нам нужны были определенные качества без разыгрывающих. Но давайте о персоналиях позже. Вот Семен [Антонов] не сыграл какие-то игры, он может быть обижен нами или собой, наверное.

— Были те, кто превзошел ожидания?

— Мотовилов. Пара игр у него не сложилась, но в принципе он превзошел ожидания. Поймите, этим игрокам очень сложно. Миша [Кулагин] — не классический разыгрывающий и пропустил полгода. Физически это ему мешало. Плюс он не тот, кто держит нить игры в своих руках, это то, что у его брата проявилось на каком-то этапе. Предпосылок у Миши, наверное, меньше. (смеется).

А Мотовилову сложно в 21 год быть разыгрывающим. И от всего этого игра многих страдала, моментов создавалось меньше. Ошибки во многом связаны с тем, что игрокам приходилось выполнять гораздо больший функционал. 20 минут Курбанова в ЦСКА и в сборной — это разные вещи. И когда к этому нет привычки, то нас не хватает. С Польшей вот не хватило Карасева из-за травмы, был бы он, ошибки бы другие не сделали.

Нас заранее похоронили

— Эта сборная в итоге раскрыла свой потенциал?

— Думаю, по игре раскрыла. Тренерский штаб не в чем упрекнуть. Может быть, против Аргентины на специальную ситуацию поставил бы других игроков, это единственный момент.

Слушайте, нас всех же заранее похоронили. Раз уж вы здесь все собрались, давайте официальное заявление. Мы создаем завышенные ожидания. А потом сами ахаем, что они не оправдываются. Со мной такое не первый раз. Не знаю, что еще будет. У нас были сложности, мы пришли с одним… Ладно, любой тренер плачет, и я в том числе. Вы потом фильм сделаете, а вы книжку напишете. Видите, сбился. Может, это к лучшему?

— Про наши ожидания. Это наши проблемы?

— Послушайте, мы очень хотим делать наше дело честно. Чтобы тот Вася, который не докрутил гайку, возвращался и докручивал ее, несмотря на то, сорвана была резьба или нет. Вот это наше кредо.

— Вы сказали на пресс-конференции, что игроки должны сделать для себя какие-то выводы. Какой из них главный?

— Всегда хорошо бы, что-то сделав, проанализировать. Без этого нет движения вперед, тем более в спорте. Ты должен прибавлять, иначе тебя сожрут другие. Кто-то должен понять, как играть, когда ты больше задействован, кто-то должен понять, в какой физической форме ему надо быть. Это довольно индивидуальная тема.

— А для вас какой главный урок всего турнира?

— Мне надо проанализировать. Но вообще… Турнир настолько хорош, насколько хороши у тебя игроки. (смеется) Можно пытаться сделать что-то большее, но ты все равно упрешься в потолок. Сборная — это совершенно другой уровень внимания по сравнению с клубом. Мы сами чувствуем: как только проигрываешь — комментариев в четыре раза больше, чем после победы. Поэтому каждая игра, даже товарищеская — это как отдельная жизнь. Не говоря уже о турнире. Это большой опыт.

От чемпионата мира — странное ощущение. Как будто он недоделанный получился. Хотя мы сами его не доделали. Странные чувства по поводу всего. Такое количество команд со звездами вообще куда-то исчезли. Другие команды, которые не котировались, сейчас раз — и наверху. Без удачи тут не обошлось.

Про нас я всегда говорил: мы большая сила, когда у нас все складывается и мы вместе. Я не про везение, а про то, что мы можем построить. В нынешней ситуации есть плюсы, возможности. Кто-то их использовал, кто-то нет.

Как российским баскетболистам теперь попасть на Олимпиаду? Отдохнуть или анализировать? Я бы красного винишка выпил.

— Нынешним составом реально пройти олимпийскую квалификацию?

— Олимпийская квалификация будет очень сложной. Я формата, если честно, и не знаю. Сколько там игр, когда он? В июле? Турниры перед турнирами — жуткая вещь. Это будет очень сложная история. Помню, мы в 1992 году тоже играли квалификацию, там практически чемпионат Европы провели. Так не должно быть. Это что, нужно два пика формы искать? Будет много лотерейного во всем этом.

— У вас сейчас скорее желание отдохнуть или проанализировать турнир по горячим следам?

— У меня лично? Я бы сейчас винишка красного открыл. У меня дома есть.

— Китайские цены на это дело видели?

— Нет, на работе не пью. (смеется) А вот дома… Даже знаю, какую бутылку открою. А потом проанализирую.

— Мы говорим про квалификацию, но сборную еще ждет отбор к следующему Евробаскету. Для вас этот турнир расширил кругозор в плане внимания к игрокам?