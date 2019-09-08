Cборная Аргентины победила Польшу в матче Кубка мира по баскетболу
ФОШАНЬ (Китай), 8 сен — РИА Новости. Сборная Аргентины по баскетболу одержала победу над командой Польши в матче второго группового этапа Кубка мира, проходящего в Китае.
ФОШАНЬ (Китай), 8 сен — РИА Новости. Сборная Аргентины по баскетболу одержала победу над командой Польши в матче второго группового этапа Кубка мира, проходящего в Китае.
Встреча соперников команды России по группе I завершилась со счетом 91:65 (20:14, 22:13, 28:14, 21:24) в пользу сборной Аргентины. В составе победителей 21 очко набрал Луис Скола. У проигравших 16 очками отметился Эй Джей Слотер.
Сборные Аргентины (10 очков) и Польши (9) ранее гарантировали себе выход в четвертьфинал Кубка мира. Команда России (8) не пробилась в