Испания победила сербов в матче группового этапа Кубка мира по баскетболу
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Испании нанесли поражение команде Сербии в матче второго группового этапа Кубка мира, проходящего в Китае.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Испании нанесли поражение команде Сербии в матче второго группового этапа Кубка мира, проходящего в Китае.
Встреча группы J, прошедшая в воскресенье в Ухани, завершилась победой испанской команды со счетом 81:69 (13:20, 32:17, 22:19, 14:13). Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, на счету которого 19 очков. У сербской сборной
Обе сборные гарантировали себе выход в