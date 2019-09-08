Испания победила сербов в матче группового этапа Кубка мира по баскетболу

Встреча группы J, прошедшая в воскресенье в Ухани, завершилась победой испанской команды со счетом 81:69 (13:20, 32:17, 22:19, 14:13). Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, на счету которого 19 очков. У сербской сборной дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов сделал Богдан Богданович.