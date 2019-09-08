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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Сборной России не хватило одной победы для выхода в ¼ финала Кубка мира

ФОШАНЬ (Китай), 8 сен — РИА Новости, Семен Галькевич. Баскетболисты сборной России не смогли преодолеть стадию второго группового этапа Кубка мира и завершили выступление на турнире в Китае. По итогам Кубка мира российская команда обеспечила себе участие в олимпийском квалификационном турнире перед Играми в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Предстартовые волнения

Российская сборная отправилась на Кубок мира без большой группы ведущих игроков, выбывших из-за травм. Самыми ощутимыми стали потери защитников Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина, Дмитрия Хвостова, центровых Тимофея Мозгова и Джоэля Боломбоя. Также главный тренер команды Сергей Базаревич недосчитался защитника Ивана Ухова и центрового Артема Клименко. «Все равно мы с оптимизмом смотрим вперед и постараемся выжать максимум из ситуации», — говорил перед вылетом в Китай Базаревич.

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В заявку сборной России на турнир вошли 12 баскетболистов: защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Андрей Сопин (МБА), Михаил Кулагин, форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Сергей Карасев, центровые Евгений Валиев (оба — «Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Если после жеребьевки Кубка мира в начале года специалисты обсуждали шансы сборной России на выход в четвертьфинал, то непосредственно перед турниром шли разговоры о том, как бы не остаться без Олимпиады. По результатам Кубка мира семь команд получают прямые путевки на Олимпиаду в Токио (две лучшие европейские и две лучшие американские сборные, по одной команде от Африки, Азии и Океании), еще 16 сборных — право сыграть в олимпийском квалификационном турнире.

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Нигерия: все или ничего

Соперниками сборной России на первом групповом этапе стали сборные Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. При наличии явного фаворита и аутсайдера было понятно, что обладатель второй путевки в следующий этап определится в первый игровой день в матче между россиянами и нигерийцами.

Три четверти российская команда гнула свою линию, но к середине четвертой десятиминутки нигерийцы вырвались вперед — 68:60. Ситуацию удалось спасти: сначала два дальних попадания Зубкова и Воронцевича, следом нигерийцы теряют мяч на вводе под своим кольцом, и Фридзон сокращает разницу до минимума, после чего Зубков возвращает команде лидерство в счете. В нервной концовке сборная России добилась важной победы (82:77).

«У нас не на всех позициях хватает опыта, нигерийцы давили, вот и пропала организация в четвертой четверти. Неприятно было, конечно. Выглядело так, что нас сейчас унесут, но игроки проявили характер, в концовке умнее соперника сыграли», — сказал Базаревич после игры.

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Корея: задача-минимум решена

Вторым соперником стала команда Кореи. Совсем без проблем не обошлось и на этот раз: команда неудачно провела вторую четверть и к большому перерыву вела всего три очка. Вторую половину команда Базаревича провела более собранно, добилась второй победы на турнире (87:73) и досрочно обеспечила себе выход во второй групповой этап, а с ним и участие в олимпийском квалификационном турнире.

«Задача-минимум на Кубке мира выполнена, можно расслабиться и получать удовольствие. Но это не значит, что можно бросать играть теперь. Мы хотим увидеть свою команду как можно выше», — сказал глава РФБ Андрей Кириленко.

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Аргентина: в шаге от чуда

В последнем матче первого этапа сборные России и Аргентины определяли победителя группы (кроме того, результаты первого этапа учитывались на втором). У россиян с первых минут все пошло не по плану: разыгрывающий Михаил Кулагин получил два фола за две минуты и уступил место Григорию Мотовилову, в первом же владении потерявшему мяч. Тем не менее сборная России после рывка 13:1 выиграла первую четверть со счетом 17:12.

Вторая четверть началась с 15 подряд очков аргентинцев, набранных за три с половиной минуты (рывок 18:0). Разыгрывающий аргентинцев Факундо Кампаццо успевал всюду: к 14-й минуте в его активе уже значились 10 очков, 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата. В середине второй четверти Кулагин получил третий фол, и на площадку вышел второй наряду с Мотовиловым представитель суперлиги Андрей Сопин. За третью четверть команда Базаревича набрала всего семь очков и перед четвертой уступала 40:53.

Одиннадцать безответных очков (первые пять — от Сопина) сборной России на старте четвертой четверти заставили поверить в чудо. На последних минутах россияне были в одном точном броске от победы, но более опытные и мастеровитые аргентинцы не отдали победу (61:69).

«Все не выглядело красиво сегодня, нам пришлось играть так, чтобы что-то сотворить, придумывать по ходу. Надо сделать выводы, потому что многие не попали в игру: Кулагин быстро три фола получил, кого-то обокрали, кто-то не забил. Конечно, надо с оптимизмом смотреть в будущее на турнире, но сейчас я, честно, расстроен, потому что многие вещи пошли не так, как мы хотели. Пришлось адаптироваться по ходу игры. Да, мы адаптировались, это плюс. И при всем этом были близки к победе», — подвел итоги игры Базаревич.

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«Не легкая прогулка»

Затем российская команда отправилась в Фошань, где ее соперниками по второму этапу стали сборные Польши и Венесуэлы (объективно слабейшая — даже по месту в мировом рейтинге — пара команд, которую можно было получить в топ-16).

«Польша и Венесуэла — это не легкая прогулка. Польша здесь набрала сумасшедший ход, очень сильно выглядит, они играют в хороший европейский баскетбол. Венесуэла обыграла Китай, мы играли с ними контрольный матч. Уверен, что не будет недооценки, у нас нет проблем с этим, в этом плане нашей команде не до жиру. Будем готовиться как надо», — сказал Кириленко перед выездом сборной в Фошань.

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Польша: прощание с надеждами

Если в предыдущей игре с аргентинцами для победы нужно было прыгнуть выше головы, то с поляками достаточно было провести 40 минут с полной концентрацией, минимизировать ошибки и не выдумывать лишнего. После первой четверти россияне вели шесть очков, а по ходу второй довели преимущество до двузначного (40:29). Трехочковый игрока «Зенита» Матеуша Понитки с сиреной позволил полякам не проиграть вторую четверть, россияне к большому перерыву вели все те же шесть очков (40:34).

Начало второй половины не предвещало ничего хорошего: технический фол Воронцевича, Фридзону разбили подбородок в кровь, и поляки сделали рывок 10:0, сократив разницу в счете до одного очка. В этот момент инициативу в свои руки взял Кулагин, попавший пару раз издали. Но смазанной получилась и концовка третьей четверти: на последних секундах ненужный фол на трехочковом получил Андрей Зубков. «Без претензий к Зубкову, но это была ошибка», — скажет после игры Кириленко.

На 32-й минуте мяч после дальнего броска Адама Ващинского прокрутился по дужке и предательски нырнул в кольцо: так сборная Польша впервые в матче повела в счете (58:61). Тот же Ващинский вскоре забил с фолом, и поляки повели уже шесть очков. Россияне сравнивают счет, но момент — и Польша снова лидирует. Трехочковый Евгения Бабурина делает счет равным, но соперник тут же выходит вперед. Избежать «качелей» не удалось, а в концовке удачливее оказались поляки — 74:79.

Не игравшая на чемпионатах мира 52 года польская команда одержала четвертую победу в четырех матчах и стала одной из главных сенсаций турнира в Китае.

«На каждом большом турнире есть такая команда. Например, Россия была такой командой на Евробаскете 2007 года. Команда, которая не котируется перед турниром, на которую никто не ставит, но она набирает ход и добивается успеха. Никто не ожидал, что поляки выиграют три матча в группе, никто не ожидал, что они победят сегодня», — сказал Кириленко.

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Венесуэла: мучительная победа

«Венесуэла не подарок, жесткий бегущий соперник, так что будет хороший бой. Для нас это все равно нужный матч, будем играть на победу. Надо сыграть хорошо для тех, кто в нас верит, кто переживает за нас», — сказал перед матчем самый полезный игрок сборной России на турнире Андрей Воронцевич.

Начало игры получилось обнадеживающим: за четыре с небольшим минуты венесуэльцы выбрали лимит командных фолов и попали один раз из восьми с игры. Сборная России повела 13:2, но после выхода на площадку резервистов прозевала рывок соперника 8:0. Мучительная — кажется, абсолютно для всех — первая половина закончилась со счетом 27:27.

Слов Базаревича в большом перерыве российским игрокам оказалось недостаточно. Вторая половина началась с того, что сборная Венесуэлы впервые в матче повела в счете — и сразу «+6 » (33:27). Тренеру пришлось спешно брать тайм-аут и «вдохновлять» команду по новой. Кулагина снова заменил Мотовилов, который и стал мотором команды, набрав семь очков в третьей четверти.

«Мы искали людей, готовых биться, способных пробиться через давление. Мы нашли этого парня в Мотовилове, и всей команде стало легче играть», — сказал Базаревич после матча.

Забив лишь два броска из 13 из-за дуги за первые 20 минут, сборная России в третьей четверти реализовала четыре попытки из пяти. Точные дальние броски Курбанова, Мотовилова, Воронцевича и Бабурина и пять очков от впервые появившегося в игре Валиева позволили россиянам повести «+6» перед четвертой четвертью (48:42). В которой команде Базаревича хоть и не удалось развить успех, но и созданный ранее задел она не растеряла — 69:60.

Шансы на большее

«У меня смешанные чувства, есть и удовлетворение, но в большей степени ты смотришь назад и понимаешь, что могло все сложиться и лучше. Мы могли бы дойти до четвертьфинала. Дальше, конечно, было бы уже сложно. У нас были шансы, но как есть, так и есть. Я доволен, что при всех трудностях мы создали команду, в которой была правильная атмосфера. Во время Евробаскета два года назад мне приходилось решать много психологических вопросов, здесь же команда была более сплоченной, и это помогло взять какие-то игры», — сказал Базаревич, подводя итоги Кубка мира.

«Я недоволен выступлением команды на турнире. Да, выполнена некая задача-минимум, но эта сборная определенно была способна на большее», — заявил Кириленко.

Олимпийский квалификационный турнир, по итогам которого будут определены последние четыре участника Игр в Токио, пройдет летом следующего года.
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