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13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты сборной Литвы обыграли Доминикану в матче КМ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Литвы по баскетболу победила команду Доминиканской Республики в заключительном матче второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.

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Встреча группы L, состоявшаяся в Нанкине, завершилась со счетом 74:55 (19:14, 19:10, 14:15, 22:16). В составе литовской команды дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Йонас Валанчюнас, также 19 очков на счету его партнера по команде Лукаса Лекавичюса. У проигравших 14 баллов набрал Ригоберто Мендоса.

Ранее обе сборные потеряли шансы на выход в четвертьфинал турнира.

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