Баскетболисты сборной Литвы обыграли Доминикану в матче КМ

Встреча группы L, состоявшаяся в Нанкине, завершилась со счетом 74:55 (19:14, 19:10, 14:15, 22:16). В составе литовской команды дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Йонас Валанчюнас, также 19 очков на счету его партнера по команде Лукаса Лекавичюса. У проигравших 14 баллов набрал Ригоберто Мендоса.