Баскетболисты сборной Литвы обыграли Доминикану в матче КМ
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Литвы по баскетболу победила команду Доминиканской Республики в заключительном матче второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Литвы по баскетболу победила команду Доминиканской Республики в заключительном матче второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.
Встреча группы L, состоявшаяся в Нанкине, завершилась со счетом 74:55 (19:14, 19:10, 14:15, 22:16). В составе литовской команды
Ранее обе сборные потеряли шансы на выход в четвертьфинал турнира.