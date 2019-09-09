Сборная Австралии победила Францию в матче Кубка мира по баскетболу
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Австралии по баскетболу обыграла команду Франции в матче Кубка мира, проходящего в Китае.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Австралии по баскетболу обыграла команду Франции в матче Кубка мира, проходящего в Китае.
Встреча группы L завершилась со счетом 100:98 (23:24, 23:22, 25:29, 29:23) в пользу австралийцев. У победителей 30 очков набрал Пэтти Миллс. В составе французов 31 очко записал на свой Эван Фурнье.
Сборные Австралии и Франции вышли в