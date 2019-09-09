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9 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Австралии победила Францию в матче Кубка мира по баскетболу

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Австралии по баскетболу обыграла команду Франции в матче Кубка мира, проходящего в Китае.

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Встреча группы L завершилась со счетом 100:98 (23:24, 23:22, 25:29, 29:23) в пользу австралийцев. У победителей 30 очков набрал Пэтти Миллс. В составе французов 31 очко записал на свой Эван Фурнье.

Сборные Австралии и Франции вышли в плей-офф Кубка мира с первого и второго места в группе соответственно.

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