Баскетболисты сборной США победили бразильцев на Кубке мира

Встреча группы К в Шеньчжэне завершилась победой американцев со счетом 89:73 (21:18, 22:21, 24:17, 22:17). Самыми результативными в составе сборной США стали Кемба Уокер и Майлз Тернер, набравшие по 16 очков. У бразильцев 21 очко на счету Витора Бените.

Сборная США с пятью победами стала первой в квартете К и в четвертьфинале 11 сентября сыграет с командой Франции, которая стала второй в группе L. Сборная Бразилии завершила борьбу за медали.