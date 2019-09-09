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9 сентября, источник: ТАСС

Российские баскетболисты заняли 12-е место на Кубке мира

ТАСС, 9 сентября. Мужская сборная России по баскетболу заняла 12-е место на Кубке мира. Соревнования проходят в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

На первом групповом этапе россияне играли в группе В вместе с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Одержав две победы (над нигерийцами — 82:77 и южнокорейцами — 87:73) и проиграв аргентинцам (61:69), россияне заняли второе место в группе и пробились во второй групповой этап. Благодаря этому российская команда обеспечила себе участие в одном из четырех квалификационных турниров, победа в котором даст право выступить на Олимпийских играх 2020 года. Всего в каждом турнире будут участвовать по шесть сборных, соревнования пройдут с 6 по 12 июля 2020 года, места проведения пока не определены.

На втором групповом этапе команда России вместе со сборной Аргентины попала в группу I, куда также отобрались две лучшие команды из группы А — сборные Польши и Венесуэлы. Уступив полякам (74:79) и обыграв венесуэльцев (69:60), россияне заняли третье место в группе и не сумели пробиться в плей-офф. Команды, расположившиеся на третьем месте в группах второго группового раунда, заняли места с 9-го по 12-е в итоговой классификации Кубка мира. Девятой стала команда Литвы, десятой — сборная Италии, на 11-м месте расположилась команда Греции.

Четвертьфинальные матчи пройдут во вторник и среду. Во вторник испанцы сыграют со сборной Польши в Шанхае, сербы — с командой Аргентины в Дунгуане. В среду американцы сыграют с французами в Дунгуане, австралийцы и чехи встретятся в Шанхае.

Сборная России в предыдущий раз принимала участие в турнире в 2010 году, заняв тогда седьмое место. Лучшим результатом российских баскетболистов на Кубках мира (прежнее название — чемпионат мира) является второе место (1994, 1998), сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), трижды завоевывала серебряные медали (1978, 1986, 1990) и два раза — бронзовые (1963, 1970).

Кубок мира в Китае завершится 15 сентября.

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