Аргентинские баскетболисты обыграли сербов и вышли в полуфинал Кубка мира

Сборная Аргентины в 14-й раз принимает участие в Кубке мира (прежнее название — чемпионат мира), команда один раз становилась победителем турнира (1950) и один раз выигрывала серебряные медали (2002). Сборная Сербии в третий раз играла на Кубке мира, команда становилась серебряным призером турнира в 2014 году.