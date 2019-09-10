Баскетболисты сборной Испании победили поляков и вышли в полуфинал КМ

Встреча ¼ финала, прошедшая в Шанхае, завершилась со счетом 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20) в пользу испанцев. У победителей самым результативным на паркете с 19 очками был Рики Рубио. У поляков 19 очков набрал Эй Джей Слотер.

За выход в финал Кубка мира испанцы поспорят с победителями матча между сборными Австралии и Чехии, а поляки продолжат борьбу в турнире за 5−8-е места.