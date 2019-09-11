Аргентина отправила сербов домой. Но еще больше команд пострадало от судей

Кубок мира выходит на финишную прямую. Кто-то (не будем показывать пальцем) уже отправился домой, прекратив гонку. К сожалению, как это часто бывает, негатив запоминается быстрее, а воспринимается острее позитивного.

«Чемпионат» постарался составить свой эмоциональный рейтинг событий китайского баскетбольного форума. К сожалению, расстраиваться пришлось не только из-за игры сборной России.

Сербия, что это было?

Сербы привезли на ЧМ очень крутой состав. Чтобы понять насколько, стоит напомнить, что даже международная федерация поставила балканскую дружину на первое место в своём рейтинге силы перед турниром. Так стоп, а где же тогда были американцы? Они опустились ниже и даже пропустили Австралию, проиграв ей в товарищеском матча.

В преддверии старта Кубка мира Йокич и его банда сметали всё на своём пути. Порой за соперников сборной Сербии становилось страшно. Их просто деклассировали. Главный тренер Саша Джорджевич имел даже неосторожность резко высказаться в сторону США, заявив следующее: «Пусть американцы играют в свой баскетбол, а мы будем в свой. Если мы встретимся, да поможет им Бог». Это ли не запредельная уверенность в своих силах? Уверенность или самоуверенность?

Поражение от испанцев на втором групповом этапе можно было списать на всё что угодно: не тот день, эмоциональность Йокича (он, кстати, был удалён в третьей четверти), кураж соперника. Но в игре без права на ошибку команда Джорджевича снова не смогла собраться. Закономерный вылет в четвертьфинале от команды, которая может стать открытием всего турнира. А на её месте вполне могли быть мы.

Аргентина и Кампаццо

Из-за наличия в сборной Аргентины центрового Луиса Сколы, многим могло показаться, что латиноамериканская команда привезла на Кубок мира опытнейший состав. Это не совсем так. Средний возраст Аргентины 26−27 лет, уберите Сколу и поймёте, что её вполне можно назвать молодой. Почти половине команды меньше 25 лет, а старше 30 лишь легендарный рекордсмен Скола, для которого нынешний турнир уже 5-ый в карьере.

Лидер аргентинцев — один из самых маленьких баскетболистов турнира, рост которого ниже 180 сантиметров. На уроке физкультуры в самой обычной школе он вряд ли бы стоял первым со своими 179 сантиметрами. Факундо Кампаццо (по кулуарному прозвищу «Гном») играет в «Реале», доставляя много проблем своим сверхбыстрым баскетболом и невероятными дальними попаданиями. В игре гигантов он чувствует себя дирижером. То, что у аргентинцев нет ни одного поражения, во многом его заслуга. Кампаццо хорош не только в нападении, где готов атаковать самостоятельно и руководить построениями, но и в обороне.

Судьи

Кажется, тему судейства ещё никогда так не обсуждали, как на этом турнире. Арбитры, которые действительно не являются топовыми, постоянно ошибаются, а их решения напрямую влияют на результат. Федерация Греции была очень недовольна решениями арбитров на последних секундах игры с Бразилией. А про фатальную оплошность людей со свистками в матче Литва — Франция, «Чемпионат» подробно писал. Тогда Руди Гобер смахнул с кольца мяч так сильно, что вместе с мячом мог вполне оторвать и кольцо. Этого, правда, почему-то не заметили сразу три пары глаз.

Яннис Адетокунбо

Лучший игрок НБА прошлого сезона приехал на Кубок мира, желая показать своё превосходство в физической моще и атлетизме. К сожалению, европейский баскетбол оказался слишком незнакомым звезде «Милуоки». Его держали порой всей пятёркой, а он не мог найти себя и заиграть партнёров.

В результате греки сильно расстроили своих болельщиков, надеявшихся минимум на медали и не пробились в плей-офф. Сложно винить в неудаче одного игрока, но кому как не лидеру нужно брать ответственность в столь тяжёлое время?

Турция — США