Баскетболисты сборной США проиграли французам в ¼ финала Кубка мира
ТАСС, 11 сентября. Сборная Франции по баскетболу обыграла команду США со счетом 89:79 в четвертьфинальном матче Кубка мира, который проходит в Китае.
ТАСС, 11 сентября. Сборная Франции по баскетболу обыграла команду США со счетом 89:79 в четвертьфинальном матче Кубка мира, который проходит в Китае.
Самым результативным игроком в составе сборной США стал Донован Митчелл, который набрал 29 очков и сделал шесть подборов и четыре результативные передачи.
В полуфинале 13 сентября французы сыграют с аргентинцами, которые оказались сильнее сербов (97:87).
Сборная США в 18-й раз принимала участие в Кубке мира (прежнее название — чемпионат мира), команда пять раз становилась победителем турнира, трижды — серебряным призером и четыре раза — бронзовым. Американцы потерпели первое поражение на Кубке мира за 13 лет, в 2006 году сборная США проиграла в полуфинале команде Греции. Также американцы впервые с 2002 года не попали в полуфинал.
Сборная Франции в восьмой раз принимает участие в мировом первенстве, команда становилась бронзовым призером турнира (2014).
Кубок мира завершится 15 сентября.