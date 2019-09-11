Баскетболисты сборной США проиграли французам в ¼ финала Кубка мира

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Самым результативным игроком в составе сборной США стал Донован Митчелл, который набрал 29 очков и сделал шесть подборов и четыре результативные передачи. Дабл-дабл оформил француз Руди Гобер (21 очко + 16 подборов), также на его счету две результативные передачи. Еще 18 очков в составе сборной Франции набрал бывший игрок московского ЦСКА Нандо де Коло. Сборная Франции одержала первую победу в очном противостоянии с командой США с 1948 года.

В полуфинале 13 сентября французы сыграют с аргентинцами, которые оказались сильнее сербов (97:87).

Сборная США в 18-й раз принимала участие в Кубке мира (прежнее название — чемпионат мира), команда пять раз становилась победителем турнира, трижды — серебряным призером и четыре раза — бронзовым. Американцы потерпели первое поражение на Кубке мира за 13 лет, в 2006 году сборная США проиграла в полуфинале команде Греции. Также американцы впервые с 2002 года не попали в полуфинал.

Сборная Франции в восьмой раз принимает участие в мировом первенстве, команда становилась бронзовым призером турнира (2014).