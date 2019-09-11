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16:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная США не попала в полуфинал чемпионата мира впервые с 2002 года

Сборная США проиграла команде Франции в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 79:89.

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Источник: РИА "Новости"

Американцы не попали в четверку лучших впервые с 2002 года, тогда они уступили Югославии.

В 2006 году они выиграли бронзовые медали, в 2010-м и 2014-м — золотые. Последний раз сборная США на чемпионатах мира проигрывала в полуфинале турнира 2006-го Греции (95:101).

Сборная США не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, проиграв Франции.

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