Сборная США не попала в полуфинал чемпионата мира впервые с 2002 года

Источник: РИА "Новости"

Американцы не попали в четверку лучших впервые с 2002 года, тогда они уступили Югославии.

В 2006 году они выиграли бронзовые медали, в 2010-м и 2014-м — золотые. Последний раз сборная США на чемпионатах мира проигрывала в полуфинале турнира 2006-го Греции (95:101).