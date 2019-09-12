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12 сентября, источник: Lenta.Ru

Баскетбольная сборная США снова проиграла на чемпионате мира

Сборная США уступила команде Сербии в матче чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в рамках квалификационного турнира за 5−8 места по итогам чемпионата. Американские баскетболисты проиграли со счетом 88:94.

11 сентября сборная США уступила французам и впервые за 17 лет лишилась шанса выиграть медали чемпионата мира. Встреча с европейской сборной завершилась со счетом 89:79 в пользу французов. Самым результативным игроком стал Эван Фурнье. В его активе 22 набранных очка.

Сборная США — самая титулованная команда в мировом баскетболе. На счету американцев 15 побед на олимпийском турнире. Сборная США пять раз завоевывала золото чемпионата мира. В последний раз команда оставалась без медалей в 2002 году, тогда поражение американцам нанесла сборная Сербии и Черногории в финале турнира.

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