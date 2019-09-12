Баскетбольная сборная США снова проиграла на чемпионате мира

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Встреча прошла в рамках квалификационного турнира за 5−8 места по итогам чемпионата. Американские баскетболисты проиграли со счетом 88:94.

11 сентября сборная США уступила французам и впервые за 17 лет лишилась шанса выиграть медали чемпионата мира. Встреча с европейской сборной завершилась со счетом 89:79 в пользу французов. Самым результативным игроком стал Эван Фурнье. В его активе 22 набранных очка.