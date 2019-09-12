Кто заменит американцев на троне? На баскетбольном чемпионате мира стартует «Финал четырех»
Главный турнир года входит в решающую фазу.
Главный турнир года входит в решающую фазу.
Главный турнир года входит в решающую фазу
13 сентября в Пекине на олимпийской арене Wukesong стартует «Финал четырех» чемпионата мира по баскетболу. Из 32 претендентов на титул в Китае и около 200 изначальных соискателей по всему миру осталось четыре: Испания и Австралия (матч между ними состоится в 11:00 мск) и Франция и Аргентина (15:00).
Чемпионы, как правило, бывают двух видов. Либо это команда, которая ни шатко ни валко проходит через весь турнир, терпит
Испания и сейчас выглядит идеальным претендентом на то, чтобы забрать в таком же стиле титул в баскетболе. Начинала «Ла Роха» на первом этапе с того, что проигрывала по ходу матча Тунису, потом
Зато выдала одну нужную победу над Сербией — и получила относительно легкое начало
Испания — Австралия
Пекин, 13 сентября. 11:00 мск
Ключевые игроки: Рубио, Фернандес, М. Газоль — Миллс, Богут, Деллаведова.
И французы, и аргентинцы выбили из турнира его главных фаворитов, так что теперь заслуживают заменить США на этом посту. Статистика говорит за Аргентину — по большинству показателей она сильнее и активнее, кроме одного крайне важного — точности. «Небесно-голубые» лучше под кольцом (в среднем 34 подбора против 30), играют гораздо плотнее и активнее в обороне (11 перехватов против 6), дуэт разыгрывающих Кампаццо — Лапровиттола на этом турнире вообще никто не может остановить — лучше всего получилось у России, когда Сергей Базаревич «засушил» игру, и дело едва не закончилось «качелями» в концовке. Наконец, на стороне латиноамериканцев поддержка трибун. По Пекину гуляют десятки Месси и Жинобили.
Как вам такое, сборная Франции? В китайских магазинах замечен закупающийся экипировкой Жинобили. Видно, все же решил приехать на чемпионат мира по баскетболу. #FIBAWC #ArgentinaGotGame #basketball pic.twitter.com/0UXuO97WSQ.
Зато французы заметно лучше бросают — и это то, что позволило им переиграть американцев. Сейчас их точность на уровне 52,4% против 46,5% у аргентинцев, но, например, по работе на периметре разница значительнее — 45% против 36,9%.
Еще один фактор не стоит сбрасывать со счетов — как правило, победа над большим соперником, как США, приводит к некоторому опустошению у
Но французская победа была
Еще одна ожидаемая дуэль этого полуфинала: Скола против Гобера в «краске». Понятно, что вместе со Сколой под кольцом будет непосредственно центровой Делиа, но в «краске» главными будут эти два человека. Таранный стиль Гобера или опыт и некоторая тягучесть Сколы?
Наконец, не менее важно, как сыграют скамейки. У аргентинцев есть очень опасный джокер Гарино. Сумеет ли Колее эффективно воспользоваться своим резервом?
Франция — Аргентина
Пекин, 13 сентября. 15:00 мск
Ключевые игроки: Фурнье, Гобер, де Коло — Кампаццо, Лапровиттола, Скола.
Две из четырех сборных ни разу не выигрывали чемпионат мира — Австралия и Франция. Аргентина побеждала один раз 69 лет назад. Испания тоже однажды — но в 2006 году. Ценность трофея Нейсмита в этом году высока как никогда. Когда в следующий раз выпадет такой шанс всем вышеупомянутым странам — неизвестно.
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