Сборная Аргентины победила Францию и вышла в финал Кубка мира по баскетболу

Встреча, состоявшаяся в Пекине, завершилась со счетом 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18). В составе победителей Луис Скола оформил дабл-дабл (28 очков и 13 подборов), у «трехцветных» по 16 очков набрали Франк Нтиликина и Эван Фурнье.

В финале, который пройдет в воскресенье, соперником аргентинской команды будет сборная Испании. Ранее сборная Аргентины один раз выигрывала чемпионат мира (в 1950 году), в 2002-м завоевала серебро. Испанцы стали чемпионами мира в 2006 году.