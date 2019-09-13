Сборная Аргентины победила Францию и вышла в финал Кубка мира по баскетболу
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сборная Аргентины по баскетболу нанесла поражение команде Франции и пробилась в финал Кубка мира, который проходит в Китае.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сборная Аргентины по баскетболу нанесла поражение команде Франции и пробилась в финал Кубка мира, который проходит в Китае.
Встреча, состоявшаяся в Пекине, завершилась со счетом 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18). В составе победителей Луис Скола оформил
В финале, который пройдет в воскресенье, соперником аргентинской команды будет сборная Испании. Ранее сборная Аргентины один раз выигрывала чемпионат мира (в 1950 году), в 2002-м завоевала серебро. Испанцы стали чемпионами мира в 2006 году.
Французы в матче за бронзовые медали сыграют с командой Австралии.