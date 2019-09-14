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13:32 (мск), источник: ТАСС

Сборная США по баскетболу заняла седьмое место на Кубке мира

ТАСС, 14 сентября. Мужская сборная США по баскетболу обыграла команду Польши со счетом 87:74 в матче за седьмое место на Кубке мира в Китае. Встреча прошла в Пекине.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стал поляк Матеуш Понитка (18 очков). В составе сборной США дабл-дабл оформил Донован Митчелл (16 очков + 10 передач), став первым американским игроком с 1994 года, которому удалось набрать больше 15 очков и сделать больше 10 передач в матче Кубка мира.

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Сборная США потерпела два поражения на турнире, проиграв сборной Франции в четвертьфинале (79:89), а также команде Сербии (89:94) в матче за право сыграть за пятое место. Американцы показали свой худший результат в истории мировых первенств, предыдущий антирекорд — шестое место на турнире 2002 года.

Сборная США в 18-й раз принимала участие в Кубке мира (прежнее название — чемпионат мира), команда пять раз становилась победителем турнира, трижды — серебряным призером, четыре раза — бронзовым, по два раза занимала четвертое и пятое места. Также американцы впервые с 2002 года не попали в полуфинал, на том турнире они в последний раз проиграли два поединка подряд (сборной Аргентине в последнем матче второго группового раунда и команде Югославии — в четвертьфинале).

Сборная Польши во второй раз принимала участие в мировых первенствах, в 1967 году поляки заняли пятое место.

За золотые медали турнира сыграют сборные Аргентины и Испании, в матча за третье место встретятся команды Франции и Австралии. Игры пройдут 15 сентября.

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