Сборная США по баскетболу заняла седьмое место на Кубке мира
ТАСС, 14 сентября. Мужская сборная США по баскетболу обыграла команду Польши со счетом 87:74 в матче за седьмое место на Кубке мира в Китае. Встреча прошла в Пекине.
ТАСС, 14 сентября. Мужская сборная США по баскетболу обыграла команду Польши со счетом 87:74 в матче за седьмое место на Кубке мира в Китае. Встреча прошла в Пекине.
Самым результативным игроком встречи стал поляк Матеуш Понитка (18 очков). В составе сборной США
Сборная США потерпела два поражения на турнире, проиграв сборной Франции в четвертьфинале (79:89), а также команде Сербии (89:94) в матче за право сыграть за пятое место. Американцы показали свой худший результат в истории мировых первенств, предыдущий антирекорд — шестое место на турнире 2002 года.
Сборная США в 18-й раз принимала участие в Кубке мира (прежнее название — чемпионат мира), команда пять раз становилась победителем турнира, трижды — серебряным призером, четыре раза — бронзовым, по два раза занимала четвертое и пятое места. Также американцы впервые с 2002 года не попали в полуфинал, на том турнире они в последний раз проиграли два поединка подряд (сборной Аргентине в последнем матче второго группового раунда и команде Югославии — в четвертьфинале).
Сборная Польши во второй раз принимала участие в мировых первенствах, в 1967 году поляки заняли пятое место.
За золотые медали турнира сыграют сборные Аргентины и Испании, в матча за третье место встретятся команды Франции и Австралии. Игры пройдут 15 сентября.