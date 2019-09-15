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13:32 (мск), источник: ТАСС

Сборная Франции второй раз подряд стала бронзовым призером Кубка мира по баскетболу

ТАСС, 15 сентября. Мужская сборная Франции по баскетболу обыграла команду Австралии со счетом 67:59 в матче за бронзовые медали Кубка мира (прежнее название — чемпионат мира). Встреча прошла в Пекине.

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Самым результативным игроком в составе сборной Франции стал Нандо де Коло (19 очков), на счету которого также два подбора и три результативные передачи. Атакующий защитник Эван Фурнье набрал 16 очков, всего в его активе за восемь матчей 158 очков, таким образом, он стал самым результативным игроком в истории сборной Франции на одном турнире. Фурнье превзошел достижение Максима Дориго, который в девяти играх на чемпионате мира 1963 года набрал 153 очка.

В составе сборной Австралии наибольшее количество очков набрал легкий форвард Джо Инглс (17), на счету которого также пять подборов и три результативные передачи. Австралийский защитник Патрик Миллс, набравший 15 очков, стал единственным игроком на турнире, который набирал не менее 15 очков в каждом матче, всего он провел на Кубке мира восемь встреч и набрал 182 очка (в среднем 22,8 очка за игру).

Позднее в воскресенье пройдет финальный матч, в котором примут участие сборные Аргентины и Испании. Сборная Франции в четвертьфинале оказалась сильнее команды США (89:79), для американцев это поражение стало первым за 13 лет в матче на крупном турнире, а в полуфинале французы уступили команде Аргентины (66:80). Австралийцы в полуфинале проиграли испанцам (88:95). Французы и австралийцы встречались между собой в матче второго группового раунда турнира в Китае, тогда победу одержала сборная Австралии (100:98).

Сборная Австралии впервые в истории принимала участие в матче за третье место на мировых первенствах. Австралийцы в 12-й раз выступали на чемпионате мира, на этом турнире они показали свой лучший результат, заняв четвертое место. Ранее их высшим достижением было пятое место (1982, 1994). Команда Франции в восьмой раз принимала участие в турнире, французы повторили свое лучшее достижение в истории, которое было показано на турнире в 2014 году, тогда французы обыграли литовцев в матче за третье место.

По итогам турнира обе команды обеспечили себе участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Кроме того, путевки на Игры-2020 получили команды Японии (на правах хозяев), Аргентины, Ирана, Испании, Нигерии и США.

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