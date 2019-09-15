Сборная Испании выиграла Кубок мира по баскетболу, обыграв Аргентину

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Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счетом 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28). В составе победителей самым результативным стал Рики Рубио, набравший 20 очков, а Руди Фернандес сделал дабл-дабл (11 очков + 10 подборов). У аргентинцев 24 очка набрал Габриэль Дек.

Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира по баскетболу, в первый раз она выиграла турнир в 2006 году.