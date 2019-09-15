Сборная Испании выиграла Кубок мира по баскетболу, обыграв Аргентину
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Испании стали победителями Кубка мира в Китае, обыграв в финале команду Аргентины.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Испании стали победителями Кубка мира в Китае, обыграв в финале команду Аргентины.
Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счетом 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28). В составе победителей самым результативным стал Рики Рубио, набравший 20 очков, а Руди Фернандес сделал
Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира по баскетболу, в первый раз она выиграла турнир в 2006 году.
Сборная России на Кубке мира не смогла преодолеть стадию второго группового этапа и заняла итоговое 12-е место, но обеспечила себе участие в олимпийском квалификационном турнире.