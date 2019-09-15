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15 сентября, источник: Чемпионат.com

Чемпионом мира стала Испания. А ведь Россия громила её менее трёх недель назад!

И всё-таки Луис Скола не двужильный. Испанцы камня на камне не оставили от обороны Аргентины.

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Мужчины плачут. Кто бы что ни говорил. Весь мир видел слёзы двух настоящих мужчин после полуфинального матча Аргентины и Франции, когда Луис Скола подбежал к своему давнему другу Ману Джинобили и олимпийские чемпионы 2004-го, крепко обнявшись, радовались выходу латиноамериканцев в финал.

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Перед финальным матчем российским болельщикам оставалось разводить руками. Перед стартом Кубка мира наша сборная проводила в Китае товарищеские игры, и соперниками были как раз финалисты. Если кто-то не смотрел или забыл, то аргентинцам мы проиграли много, а вот испанцев очень уверенно разобрали на детали. А вот на групповой стадии Аргентина с командой Сергея Базаревича мучилась прилично.

Испания ранее провела фантастический полуфинал с Австралией. Матч-триллер с двумя овертаймами, в котором было прекрасно всё: защита, командная игра, индивидуальные действия лидеров, нерв, погоня, ошибки. Словом, всё то, за что баскетбол обожают во всём мире. Оставался один вопрос: хватит ли у Испании сил на финал? Успеют ли возрастные игроки типа Марка Газоля полноценно восстановиться к решающему мачту турнира?

Хотя про возраст и до финала было сказано много. Весь мир обсуждал физическую форму 39-летнего Луиса Сколы. Мы уже вспомнили, когда этот уважаемый мужчина завоевал свою золотую олимпийскую медаль. А ведь тогда, 15 лет назад, ему уже было 24, и он не один сезон провёл на самом высоком уровне. Сохранять своё тело в идеальной форме на таком длительном временном отрезке — фантастика! Уважение Сколе в шутливой форме даже выразил черногорский лидер «Орландо» Никола Вучевич. 28-летний баскетболист написал в «Твиттере», что, «когда вырастет, хочет быть похожим на аргентинца». Тонко, точно и весело.

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Финал начался с невероятного рывка испанцев. Казалось, что аргентинцев попросту забыли разбудить. Несколько первых атак очков командам не принесли, зато потом два прохода и один дальний бросок от Марка Газоля пришлись точнёхонько в цель. 7:0 и абсолютная беспомощность латиноамериканской команды. Борьбы не будет?

Удивительно, но главный тренер Аргентины Серхио Эрнандес не стал брать тайм-аут, словно чувствуя, что его парни должны проснуться сами, без вмешательства извне. Не вышло. Терпение Эрнандеса лопнуло после того, как на табло загорелись 2:12, а у его парней не получалось примерно ничего. Защита была вялой и неспособной остановить оппонента, а в нападении дело не доходило даже до подготовленного броска.

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Минутный перерыв разбудил наконец Капмаццо, Лапровиттолу и других аргентинцев. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Причём сразу, мощно, двумя трёхами — 8:14, и это уже настоящий финал. Да!

Минутный перерыв разбудил наконец Капмаццо, Лапровиттолу и других аргентинцев. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Причём сразу, мощно, двумя трёхами — 8:14, и это уже настоящий финал. Да!

Удивительно, насколько свежо и уверенно выглядели игроки Испании. Если бы не фол в нападении, после которого Рубио начал спорить с арбитром и Серджио Скариоло убрал того с площадки, защитник из НБА отбегал бы весь матч. Так по крайней мере казалось со стороны. Остальные от него не отставали. Серхио Юль, Руди Фернандес, Марк Газоль, оба Эрнангомеса — да каждый игрок в красной форме был сильнее своего опекуна.

До финального матча автору этих строк удалось встретиться с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. Отвечая на вопрос о финале, коуч отметил важную деталь: испанцы очень давно играют вместе, они сильны именно как команда. Тот самый случай, когда любой талант можно бить при помощи организации. Но и таланта здесь было в достатке.

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Разница в счёте увеличивалась прогрессивно. Аргентине оказалось нечего предъявить разносторонней, такой физически крепкой и скоростной Испании. Уже после перерыва тренерскому штабу сине-голубых можно было выбрасывать на паркет полотенце. Разница достигла 22 очков.

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Честь и хвала латиноамериканцам, они не опустили рук. Когда мало что получается, нужно пытаться найти человека, способного на подвиг. «Скамейка» аргентинцев оказалась неспособной к помощи. Зато в какой-то момент Габриэль Дек и Николас Лапровиттола почувствовали в себе силы и принялись за дело. Посильную помощь оказывали Кампаццо и Скола, на которых было сосредоточено основное внимание соперника.

Когда экватор четвёртой четверти был пройден, наступил эмоциональный момент. Прессинг Аргентины дал плоды, и после потери Рубио Дэк вколотил сверху. «-12» — и моментальная реакция Скариоло тайм-аутом.

Испанцы быстро вышли из ступора, найдя себя через точные штрафные Рубио, отменно игравшего в каждом матче Кубка мира. В итоге разница в счёте снова качнулась и за полторы минуты увеличилась до 21 балла. Аргентина не заслужила разгрома, сделав финальный матч интересным и красивым. Испания по праву завоевала золото, в очередной раз доказав, что если кто и сможет в Токио биться с США, то это именно они.

Марат Арасланов

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