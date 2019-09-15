Испанец Рубио признан самым ценным игроком Кубка мира по баскетболу

Источник: AP 2019

В финале испанцы победили команду Аргентины со счетом 95:75 и во второй раз стали победителями турнира.

28-летний Рубио на турнире набирал в среднем 16,4 очка, отдавая 6 передач и совершая 4,6 подбора и 1,5 перехвата за игру. В финальном матче он набрал 19 очков, отдал 12 передач, также на его счету 7 подборов и 4 перехвата.

Рубио стал вторым испанским баскетболистом, который получил эту награду, в 2006 году лучшим игроком был признан По Газоль.

В символическую пятерку турнира помимо Рубио вошли испанец Марк Газоль, аргентинец Луис Скола, серб Богдан Богданович, набравший больше всех очков на турнире (183), а также француз Эван Фурнье.