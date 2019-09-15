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15 сентября, источник: ТАСС

Испанец Рубио признан самым ценным игроком Кубка мира по баскетболу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Разыгрывающий сборной Испании и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс» Рики Рубио получил приз самому ценному игроку Кубка мира. Соревнования прошли в Китае.

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Источник: AP 2019

В финале испанцы победили команду Аргентины со счетом 95:75 и во второй раз стали победителями турнира.

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28-летний Рубио на турнире набирал в среднем 16,4 очка, отдавая 6 передач и совершая 4,6 подбора и 1,5 перехвата за игру. В финальном матче он набрал 19 очков, отдал 12 передач, также на его счету 7 подборов и 4 перехвата.

Рубио стал вторым испанским баскетболистом, который получил эту награду, в 2006 году лучшим игроком был признан По Газоль.

В символическую пятерку турнира помимо Рубио вошли испанец Марк Газоль, аргентинец Луис Скола, серб Богдан Богданович, набравший больше всех очков на турнире (183), а также француз Эван Фурнье.

Бронзовые медали на турнире завоевали французские баскетболисты. Команда России вышла во второй групповой раунд Кубка мира, но не смогла пробиться в плей-офф, в итоге заняв 12-е место. По итогам Кубка мира команда Сергея Базаревича завоевала право выступить в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио, который пройдет в июле 2020 года. Кубок мира проходил в восьми городах — Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу — с 31 августа по 15 сентября.

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