Сборная России по баскетболу поднялась на девятое место в рейтинге FIBA

Источник: РИА "Новости"

Ранее россияне занимали 10-е место.

Сборная России на Кубке мира (прежнее название — чемпионат мира) заняла 12-е место и сыграет в олимпийском отборе на Игры-2020. Всего в активе россиян 606,4 очка. Первое место в рейтинге занимает сборная США (786,4), которая на Кубке мира заняла седьмое место. Второе место занимает команда Испании (731,5), ставшая победителем Кубка мира. На третьем месте идет команда Австралии (673,6).

В топ-10 рейтинга также вошли команды Аргентины (670,5), Франции (665,4), Сербии (661,6), Греции (656,4), Литвы (643,9) и Чехии (596,8).