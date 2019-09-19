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19 сентября, источник: ТАСС

Сборная России по баскетболу поднялась на девятое место в рейтинге FIBA

ТАСС, 19 сентября. Мужская сборная России по баскетболу поднялась на девятое место в обновленном рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA). Соответствующий рейтинг опубликован на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее россияне занимали 10-е место.

Сборная России на Кубке мира (прежнее название — чемпионат мира) заняла 12-е место и сыграет в олимпийском отборе на Игры-2020. Всего в активе россиян 606,4 очка. Первое место в рейтинге занимает сборная США (786,4), которая на Кубке мира заняла седьмое место. Второе место занимает команда Испании (731,5), ставшая победителем Кубка мира. На третьем месте идет команда Австралии (673,6).

В топ-10 рейтинга также вошли команды Аргентины (670,5), Франции (665,4), Сербии (661,6), Греции (656,4), Литвы (643,9) и Чехии (596,8).

По рейтингу определились восемь команд (по две от каждой конфедерации — прим. ТАСС), которые сыграют в олимпийском отборочном турнире в следующем году. Ими стали сборные Анголы (32-е место) и Сенегала (35), Мексики (25) и Уругвая (43), Китая (27) и Южной Кореи (30), Хорватии (14) и Словении (16). Всего в турнире примут участие 24 команды.

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