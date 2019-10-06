Женская сборная России по баскетболу 3×3 выиграла серебро молодежного КМ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу 3×3 выиграла серебро Кубка мира среди спортсменов до 23 лет, который прошел в Китае.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу 3×3 выиграла серебро Кубка мира среди спортсменов до 23 лет, который прошел в Китае.
Россиянки в финале уступили команде Японии со счетом 14:19. В составе российской команды выступали Юлия Козик, Екатерина Поляшова, Евгения Фролкина и Ольга Фролкина.
В матче за третье место сборная Франции обыграла команду Белоруссии — 20:14.