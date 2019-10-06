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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России по баскетболу 3×3 выиграла серебро молодежного КМ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу 3×3 выиграла серебро Кубка мира среди спортсменов до 23 лет, который прошел в Китае.

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Россиянки в финале уступили команде Японии со счетом 14:19. В составе российской команды выступали Юлия Козик, Екатерина Поляшова, Евгения Фролкина и Ольга Фролкина.

В матче за третье место сборная Франции обыграла команду Белоруссии — 20:14.

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