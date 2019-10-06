Мужская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала золото молодежного КМ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала золотые медали на Кубке мира среди игроков до 23 лет, который прошел в Китае.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала золотые медали на Кубке мира среди игроков до 23 лет, который прошел в Китае.
Россияне в финальном матче в воскресенье победили команду Украины со счетом 21:11. В составе российской команды выступали Даниил Абрамовский, Илья Карпенков, Александр Зуев и Кирилл Писклов.
В матче за бронзовые награды сборная Сербии обыграла команду Нидерландов — 21:13.