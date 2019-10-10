Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Алжир
ДР Конго
11
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Нидерланды
Северная Ирландия
00
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Словакия
Уэльс
11
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Хорватия
Венгрия
30
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Латвия
Польша
02
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Македония
Словения
20
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Австрия
Израиль
21
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Россия
Шотландия
30
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Бельгия
Сан-Марино
60
Футбол. Сборные
2-й тайм
Сербия
Парагвай
00
Футбол. Сборные
11.10
Венесуэла
Боливия
Хоккей. НХЛ
11.10
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
11.10
Монреаль Канадиенс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
11.10
Нью-Джерси Дэвилз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
11.10
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
11.10
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Сборные
20:00
Буркина-Фасо
Габон
01
Хоккей. НХЛ
11.10
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
11.10
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
10
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
11.10
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
11.10
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Эстония
00
Футбол. Сборные
19:00
Косово
Гибралтар
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
10
Хоккей. НХЛ
11.10
Колорадо Эвеланш
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.10
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан
Кипр
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Адмирал
ОТ
34
Футбол. Сборные
15:00
Бразилия
Сенегал
11
Футбол. Сборные
15:00
Таиланд
Конго
11
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
ОТ
21
Все события
Фоторепортажи
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
13:20 (мск), источник: ТАСС

Россия будет соперничать с Австралией за право принять женский Кубок мира по баскетболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Австралия является конкурентом заявки России на право принять женский Кубок мира по баскетболу 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко на полях форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российская заявка предполагает проведение турнира в Екатеринбурге.

Читайте также
Кириленко и Корстин вошли в состав комиссий FIBA

«На сегодня на чемпионат претендуют две страны — Россия и Австралия. Конечно, борьба будет сложной, нам надо будет показать и рассказать о нашем видении проведения турнира, в каком формате он пройдет, о партнерах, о внимании со стороны государства. Чемпионат мира должен нести максимальную пользу для всего мирового движения», — сказал Кириленко.

«Шансы на успех? Думаю, 50 на 50. Наша задача — доказать, почему мы достойны провести турнир», — добавил глава РФБ.

Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято в марте следующего года на заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола (FIBA).

Глава РФБ не исключает, что ближе к дате выборов у заявки России могут появиться новые конкуренты. «Такие прецеденты были», — отметил Кириленко.

Женский Кубок мира проводится с 1953 года (до 2014 года он носил название чемпионат мира по баскетболу), турнир проводится раз в четыре года. Россия ни разу не принимала женский Кубок мира, в 1959 и 1986 годах соревнования проводились на территории СССР.

Действующим победителем Кубка мира является сборная США.

Читайте также
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Главная бомба осени в КХЛ. Босса «Магнитки» уволили
Месси назвал лучший гол в карьере
Ученики Тутберидзе лидируют. В Алма-Ате идет турнир памяти Тена
«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ростова»
Нам устроили Цусиму. Российские волейболисты проиграли Японии
Моуринью отказал «Лиону», потому что договорился с другим клубом
СКА прервал серию из трех поражений в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь