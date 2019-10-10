Россия будет соперничать с Австралией за право принять женский Кубок мира по баскетболу

Российская заявка предполагает проведение турнира в Екатеринбурге.
«На сегодня на чемпионат претендуют две страны — Россия и Австралия. Конечно, борьба будет сложной, нам надо будет показать и рассказать о нашем видении проведения турнира, в каком формате он пройдет, о партнерах, о внимании со стороны государства. Чемпионат мира должен нести максимальную пользу для всего мирового движения», — сказал Кириленко.
«Шансы на успех? Думаю, 50 на 50. Наша задача — доказать, почему мы достойны провести турнир», — добавил глава РФБ.
Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято в марте следующего года на заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола (FIBA).
Глава РФБ не исключает, что ближе к дате выборов у заявки России могут появиться новые конкуренты. «Такие прецеденты были», — отметил Кириленко.
Женский Кубок мира проводится с 1953 года (до 2014 года он носил название чемпионат мира по баскетболу), турнир проводится раз в четыре года. Россия ни разу не принимала женский Кубок мира, в 1959 и 1986 годах соревнования проводились на территории СССР.
Действующим победителем Кубка мира является сборная США.