Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Нижний Новгород
02
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Витязь
43
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Балтика
31
Футбол. Первый дивизион
18:30
Факел
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Первый дивизион
18:30
Чайка
Мордовия
31
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Луч
31
Футбол. Первый дивизион
18:30
Текстильщик
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Ротор
02
Хоккей. НХЛ
14.11
Нью-Джерси Дэвилз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
14.11
Нью-Йорк Айлендерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
14.11
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сочи
51
Хоккей. НХЛ
14.11
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.11
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
40
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Йокерит
23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Авангард К
11
Футбол. Первый дивизион
12:30
Спартак-2
Армавир
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
СКА
13
Все события
Фоторепортажи
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
12Представлена новая форма сборной России
22:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки начали подготовку к квалификации чемпионата Европы

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси начали подготовку к старту в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Под началом главного тренера Натальи Трофимовой к матчу с командой Великобритании готовятся 14 баскетболисток: Анастасия Веремеенко, Юлия Рытикова, Ольга Зюзькова, Янина Инкина (все — «Горизонт», Минск), Виктория Гаспер («Цмокi-Мiнск»), Арина Мосько, Юлия Василевич — («Олимпия», Гродно), Мария Попова («Арка», Гдыня, Польша), Александра Тарасова («Ганновер», Германия), Марина Иващенко («Адана», Турция), Анна Брич («Динамо», Москва, Россия), Екатерина Снытина («Бешикташ», Стамбул, Турция), Татьяна Лихтарович («ESCH», (Люксембург), Алекс Бентли («Чукурова», Мерсин, Турция).

Белорусская команда проводит тренировочный сбор в Минске, а затем отправится в Манчестер, где 17 ноября состоится первый поединок против британок в квалификационной группе F. В ней также выступит сборная Польши.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Сыну Плющенко и Рудковской угрожают расправой
Дисквалификация Гончаренко: почему это несправедливо
Валерий Карпин рассказал о миллиардных долгах «Ростова»
СМИ: «Лос-Анджелес» готовит расторжение контракта с Ковальчуком
Медведев вел со счетом 5:1 в третьем сете, но уступил Надалю
«Торпедо» на стадионе «Спартака» проиграло в матче Олимп — ФНЛ
Мостовой оценил первый месяц работы Тедеско в «Спартаке»
«Утопить можно любого»: Быков высказался о ситуации Ковальчука
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь