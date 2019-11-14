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20:27 (мск), источник: ТАСС

Российские баскетболистки уступили боснийкам в первом матче квалификации чемпионата Европы

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу со счетом 69:70 проиграла команде Боснии и Герцеговины в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Встреча прошла в Оренбурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самой результативным игроком матча стала центровая команды Боснии и Герцеговины Джонквел Джонс, набравшая 29 очков. У сборной России больше других набрала центровая Мария Вадеева (18).

Сборная России выступает в группе С с командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. Матч между эстонками и швейцарками пройдет в четверг позднее. Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды. Путевки в финальную часть чемпионата Европы получат победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами Евробаскета. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место, действующими победительницами является команда Испании, победившая в финале француженок.

Чемпионат Европы 2021 года пройдет во Франции и Испании.

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