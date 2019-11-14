Российские баскетболистки уступили боснийкам в первом матче квалификации чемпионата Европы

Самой результативным игроком матча стала центровая команды Боснии и Герцеговины Джонквел Джонс, набравшая 29 очков. У сборной России больше других набрала центровая Мария Вадеева (18).

Сборная России выступает в группе С с командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. Матч между эстонками и швейцарками пройдет в четверг позднее. Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды. Путевки в финальную часть чемпионата Европы получат победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места.