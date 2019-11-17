Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Молдавия
Исландия
01
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Андорра
Турция
02
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Косово
Англия
04
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Болгария
Чехия
10
Хоккей. НХЛ
18.11
Чикаго Блэкхокс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
18.11
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Сочи
12
Хоккей. КХЛ
17:30
Торпедо
Витязь
62
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Сербия
Украина
22
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Люксембург
Португалия
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Чертаново
31
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Торпедо М
21
Футбол. Сборные
16:00
Литва
Новая Зеландия
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Факел
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Чайка
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Краснодар-2
00
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Автомобилист
24
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Шинник
22
Футбол. Первый дивизион
13:30
Спартак-2
Луч
02
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Нефтехимик
12
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
31
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Томь
30
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
СКА
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Йокерит
41
Все события
Фоторепортажи
11Трусова выиграла второй Гран-при подряд
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
22:06 (мск), источник: ТАСС

Российские баскетболистки победили эстонок во втором матче квалификации чемпионата Европы

ТАСС, 17 ноября. Женская сборная России победила команду Эстонии со счетом 96:66 во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года. Встреча прошла в Таллине.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самой результативным игроком матча стала центровая российской команды Мария Вадеева, набравшая 17 очков. У сборной Эстонии больше всего очков набрала центровая Кадри Энн Ласс (15 очков).

Читайте также
Россия будет соперничать с Австралией за право принять женский Кубок мира по баскетболу

Сборная России выступает в группе С командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. В первом матче россиянки уступили боснийкам (69:70). После двух матчей россиянки набрали 3 очка, эстонки — 2. Матч между боснийками (2 очка, 1 матч) и швейцарками (2 очка, 1 матч) пройдет позднее в воскресенье.

Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды. Путевки в финальную часть чемпионата Европы получат победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами Евробаскета. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место, действующими победительницами является команда Испании, победившая в финале француженок.

Чемпионат Европы среди женщин пройдет летом 2021 года в Испании и Франции.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Португалия обыграла Люксембург и вышла на чемпионат Европы
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией
Гризманн: «Барселона» — не самое легкое место для игры в футбол
Сборная Англии одержала крупную победу в игре отбора ЧЕ-2020
Пилот «Ред Булл» выиграл Гран-при Бразилии, обе «Феррари» сошли
«Химки» одержали победу над «Чертаново» в матче лидеров ФНЛ
Сборная Франции проводит последний матч в отборе ЧЕ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь