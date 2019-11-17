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22:08 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки разгромили британок в квалификации ЧЕ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси победно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Манчестере подопечные Натальи Трофимовой очень уверенно переиграли команду Великобритании со счетом 90:59 (21:15, 19:12, 20:15, 30:17). В составе победительниц самой результативной стара Мария Попова, набравшая 24 очка.

В первом поединке квалификационной группы F британки обыграли в гостях баскетболисток Польши со счетом 75:63.

В следующем году белоруски 12 ноября примут у себя дома польскую дружину, а два заключительных отборочных поединка проведут в 2021 году: 4 февраля дома с командой Великобритании и 7 февраля на выезде с Польшей.

В квалификации ЧЕ принимают участие 33 сборные. Путевки в финальную стадию женского Евробаскета получат победители 9 групп, а также 5 лучших команд, занявших вторые места.

Финальная часть 38-го женского чемпионата континента пройдет в июне 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации.

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