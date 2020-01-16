Назван расширенный состав сборной РФ на матчи отбора к Евробаскету

Сборная России 20 февраля сыграет в Неаполе против команды Италии, 23 февраля — в Перми против команды Северной Македонии. Сбор национальной команды начнется 16 февраля.
В расширенный состав сборной России вошли 24 баскетболиста:
Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Алексей Швед («Химки»),
Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («Парма»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Владислав Трушкин («Зенит»).
Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («Парма»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).