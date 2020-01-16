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20:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назван расширенный состав сборной РФ на матчи отбора к Евробаскету

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Форвард ЦСКА Никита Курбанов не вошел в расширенный состав сборной России на первые матчи отбора к чемпионату Европы по баскетболу 2021 года, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России 20 февраля сыграет в Неаполе против команды Италии, 23 февраля — в Перми против команды Северной Македонии. Сбор национальной команды начнется 16 февраля.

В расширенный состав сборной России вошли 24 баскетболиста:

защитники

Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Алексей Швед («Химки»),

форварды

Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («Парма»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Владислав Трушкин («Зенит»).

центровые

Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («Парма»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

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