Назван расширенный состав сборной РФ на матчи отбора к Евробаскету

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Форвард ЦСКА Никита Курбанов не вошел в расширенный состав сборной России на первые матчи отбора к чемпионату Европы по баскетболу 2021 года, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.