«Химки»: Карасев не поможет сборной России в матчах отбора ЧЕ-2021

Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России на следующей неделе проведет матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года: 20 февраля на выезде против итальянцев, 23 февраля — в Перми против команды Северной Македонии. В расширенный состав национальной команды входили три игрока «Химок»: Карасев, Алексей Швед и Вячеслав Зайцев. 10 февраля Российская федерация баскетбола объявила, что Швец и Зайцев не помогут сборной в предстоящих матчах.

«Карасев не сможет помочь сборной в предстоящих матчах, он не успел еще восстановиться после травмы, полученной в игре с “Маккаби”. Он сейчас не летал с нами в Астану. Перелома там нет, но есть сильный ушиб кисти, и Карасеву еще нужно время. В целом, ситуация такая же, какая была год назад. Матчи сборной России и матчи Евролиги проходят в одно время. 20 февраля мы играем на выезде с “Миланом”, и в этот же день сборная играет в Италии», — сказал Астахов по телефону.

«23 февраля сборная играет в Перми, у нас уже идет подготовка к следующей игре. Если игрок проявит желание поехать в сборную, отказать клуб не сможет. С другой стороны — игроки у нас на контрактах, получают зарплату, мы хотим, чтобы они выступали за клуб. в этой ситуации решить вопрос, что называется, Сергей Базаревич мог бы только через личный контакт с игроком. Не знаю, созванивался ли он со Шведом, Зайцевым. Но раз они не подходили с предложением их отпустить, видимо, не созванивался», — продолжил Астахов.