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19 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты отправились в Никосию на матч квалификации ЧМ-2023

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси отправились в Никосию на стартовый матч первого квалификационного этапа чемпионата мира-2023 с командой Кипра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Главный тренер белорусов Ростислав Вергун включил в выездной состав 12 баскетболистов. Это Александр Пустогвар, Андрей Стабровский, Алексей Тростинецкий, Евгений Белянков, Виталий Лютыч, Максим Салаш, Владимир Веремеенко (все — «Цмокі-Мінск»), Бенджамин-Павел Дуду («Борисфен», Могилев), Артем Параховский («Страсбург», Франция), Алексей Семенюк, Кирилл Ситник (оба — «Восток-65», Южно-Сахалинск, Россия), Роман Рубинштейн («Хапоэль», Израиль).

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Кроме матча сборных Беларуси и Кипра 20 февраля в предварительной группе А баскетболисты Португалии примут на своей площадке команду Албании. Первый домашний матч белорусы проведут 24 февраля на паркете минского Дворца спорта против португальцев. Кроме того, в этом году сборная Беларуси еще дважды сыграет на своей арене — 26 ноября с албанцами и 30 ноября с киприотами. Остальные встречи белорусские баскетболисты проведут в 2021 году — 18 февраля в Португалии и 21 февраля в Албании.

По такой же схеме пройдет турнир в квартете В, где выступят команды Словакии, Люксембурга, Исландии и Косово.

В следующий этап отборочного турнира выйдут по две лучшие сборные из двух групп. Финальный этап мирового первенства 2023 года, в котором сыграют 32 команды, впервые пройдет сразу в трех странах — Индонезии, Филиппинах и Японии.

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