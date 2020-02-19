Белорусские баскетболисты отправились в Никосию на матч квалификации ЧМ-2023

Кроме матча сборных Беларуси и Кипра 20 февраля в предварительной группе А баскетболисты Португалии примут на своей площадке команду Албании. Первый домашний матч белорусы проведут 24 февраля на паркете минского Дворца спорта против португальцев. Кроме того, в этом году сборная Беларуси еще дважды сыграет на своей арене — 26 ноября с албанцами и 30 ноября с киприотами. Остальные встречи белорусские баскетболисты проведут в 2021 году — 18 февраля в Португалии и 21 февраля в Албании.