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11:24 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты сборной Беларуси сыграют с Кипром в квалификации ЧМ-2023

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси сегодня стартуют в квалификации чемпионата мира-2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом поединке предварительной группы А белорусы сыграют в Никосии с командой Кипра. Также сегодня в этом квартете баскетболисты Португалии примут на своей площадке команду Албании.

В текущем году подопечные Ростислава Вергуна проведут три домашних встречи: 24 февраля — с португальцами, 26 ноября — с албанцами, 30 ноября — с киприотами. Остальные встречи белорусские баскетболисты сыграют в 2021 году — 18 февраля в Португалии и 21 февраля в Албании.

По такой же схеме пройдет турнир в квартете В, где выступят команды Словакии, Люксембурга, Исландии и Косово.

В следующий этап отборочного турнира выйдут по две лучшие сборные из двух групп. Финальный этап мирового первенства 2023 года, в котором сыграют 32 команды, впервые пройдет сразу в трех странах — Индонезии, Филиппинах и Японии.

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