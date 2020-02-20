Баскетболисты сборной Беларуси сыграют с Кипром в квалификации ЧМ-2023

В первом поединке предварительной группы А белорусы сыграют в Никосии с командой Кипра. Также сегодня в этом квартете баскетболисты Португалии примут на своей площадке команду Албании.

В текущем году подопечные Ростислава Вергуна проведут три домашних встречи: 24 февраля — с португальцами, 26 ноября — с албанцами, 30 ноября — с киприотами. Остальные встречи белорусские баскетболисты сыграют в 2021 году — 18 февраля в Португалии и 21 февраля в Албании.

По такой же схеме пройдет турнир в квартете В, где выступят команды Словакии, Люксембурга, Исландии и Косово.