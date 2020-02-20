Стал известен состав сборной России по баскетболу на матч отбора ЧЕ с итальянцами

Сборная России в отборочной группе В выступает с командами Северной Македонии, Италии и Эстонии. Соперники по разу сыграют друг с другом дома и в гостях. Всего в турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии, из каждой группы выйдут по три команды.