Стал известен состав сборной России по баскетболу на матч отбора ЧЕ с итальянцами

Матч сборной России с командой Италии пройдет в Неаполе в четверг, начало — 22:30 мск.
В заявку российской команды вошли.
защитники Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все — «Локомотив-Кубань»), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Денис Захаров («Енисей»), Андрей Сопин (МБА),
форварды Павел Антипов («Нижний Новгород»), Евгений Валиев («Парма»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»),
центровые Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань») и Артем Клименко (УНИКС).
Сборная России в отборочной группе В выступает с командами Северной Македонии, Италии и Эстонии. Соперники по разу сыграют друг с другом дома и в гостях. Всего в турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии, из каждой группы выйдут по три команды.