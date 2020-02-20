Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Р
12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Футбол. Еврокубки
20:55
Спортинг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
20:55
Хетафе
Аякс
Футбол. Еврокубки
20:55
Копенгаген
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
ЧФР
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
Брюгге
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:55
Лудогорец
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
АПОЭЛ
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Брага
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон Ойлерз
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Аризона Койотс
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
36
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
11:29 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав сборной России по баскетболу на матч отбора ЧЕ с итальянцами

ТАСС, 20 февраля. Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем объявил состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года с командой Италии. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч сборной России с командой Италии пройдет в Неаполе в четверг, начало — 22:30 мск.

В заявку российской команды вошли.

защитники Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все — «Локомотив-Кубань»), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Денис Захаров («Енисей»), Андрей Сопин (МБА),

форварды Павел Антипов («Нижний Новгород»), Евгений Валиев («Парма»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»),

центровые Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань») и Артем Клименко (УНИКС).

Сборная России в отборочной группе В выступает с командами Северной Македонии, Италии и Эстонии. Соперники по разу сыграют друг с другом дома и в гостях. Всего в турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии, из каждой группы выйдут по три команды.

 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
«Валенсия» опоздала с Черышевым. «Аталанта» покоряет Европу
Чикаго увидел дуэль Панарина и Кейна. А зарешало звено Бучневича
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Моуринью не хватило Дзюбы в матче против «Лейпцига»
«Роналду — хищник, всегда находит гол». Большое интервью Месси
Назван лучший нокаут 2019 года в боксе (видео)
«Интервью про меня». Загитова отказалась говорить о Косторной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь