Баскетболисты сборной РФ начнут олимпийский отбор матчем с Мексикой

Российские баскетболисты будут вести борьбу за путевку на Игры-2020 в Токио в отборочном турнире, который пройдет в хорватском Сплите с 23 по 28 июня. Россияне сыграют с мексиканцами в своем первом матче группы А 24 июня, встреча начнется в 17:30 мск. 25 июня сборная России встретится с командой Германии, матч также начнется в 17:30.