Баскетболисты сборной РФ начнут олимпийский отбор матчем с Мексикой

Российские баскетболисты будут вести борьбу за путевку на Игры-2020 в Токио в отборочном турнире, который пройдет в хорватском Сплите с 23 по 28 июня. Россияне сыграют с мексиканцами в своем первом матче группы А 24 июня, встреча начнется в 17:30 мск. 25 июня сборная России встретится с командой Германии, матч также начнется в 17:30.
Полуфинальные матчи отборочного турнира в Сплите пройдут 27 июня, а решающая встреча за путевку на Игры-2020 — 28 июня. В полуфинальных матчах две лучшие команды из группы А сыграют с двумя лучшими из группы B, в состав которой входят сборные Хорватии, Бразилии и Туниса.