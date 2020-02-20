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20 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты разгромили киприотов в квалификации ЧМ

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси победно стартовали в квалификации чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Никосии подопечные Ростислава Вергуна в первом матче предварительной группы А разгромили команду Кипра с разницей в 56 очков — 97:41 (22:5, 19:13, 25:8, 31:15). Белорусы с первых секунд игры прочно завладели инициативой и без всяких проблем довели дело до крупной виктории. Самым результативным в составе победителей стал Андрей Стабровский, набравший 19 очков.

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Следующий матч сборная Беларуси проведет 24 февраля в минском Дворце спорта против баскетболистов Португалии, которые сегодня у себя дома сыграют с командой Албании.

В этом году подопечные Ростислава Вергуна проведут еще две домашние встречи: 26 ноября — с албанцами, 30 ноября — с киприотами. Остальные поединки белорусские баскетболисты сыграют в 2021 году — 18 февраля в Португалии и 21 февраля в Албании.

По такой же схеме пройдет турнир в квартете В, где выступят команды Словакии, Люксембурга, Исландии и Косово.

В следующий этап отборочного турнира выйдут по две лучшие сборные из двух групп. Финальный этап мирового первенства 2023 года, в котором сыграют 32 команды, впервые пройдет сразу в трех странах — Индонезии, Филиппинах и Японии.

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