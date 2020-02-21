Сборная России уступила Италии на старте квалификации Евробаскета-2021

Встреча группы В, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 83:64 (26:24, 15:9, 21:18, 21:13) в пользу хозяев паркета. Самыми результативными в составе российской сборной стали Дмитрий Кулагин (17 очков, 8 передач) и Павел Антипов (14 очков, 6 подборов). У итальянцев 19 очков и 7 подборов на счету Джанпаоло Риччи.