Российские баскетболисты обыграли команду Северной Македонии в игре отборочного турнира ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Виталий Фридзон, в активе которого 23 очка. В составе гостей больше всех очков набрали Шэйн Уиттингтон и Андрей Магдевски (по 14 очков).

Россияне в первой встрече проиграли итальянцам (64:83). Матч второго тура между сборными Италии и Эстонии пройдет позднее в воскресенье. Следующий отборочный матч россияне проведут 27 ноября, в котором сыграют в гостях с командой Эстонии.

Сборная России, сыгравшая два матча, с тремя очками возглавляет таблицу группы В. Второе место занимают итальянцы (2), третье — эстонцы (2), обе команды сыграли по одному матчу. Турнирную таблицу замыкают уступившие в двух играх северомакедонцы (2).