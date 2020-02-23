Глава РФБ: Хотим провести матчи сборной России в Самаре и Уфе

Сборная России в воскресенье в Перми со счетом 77:67 обыграла команду Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2021 года. В четверг в первом матче отбора сборная России в Неаполе проиграла итальянцам (64:83).

«Мы хотим расширять географию и работаем над этим. Просто Пермь невероятно высоко поднимает планку, с ними сложно конкурировать. Приезжая сюда, мы знаем, что получили полный зал, прекрасную поддержку. В этой атмосфере команда играет в лучший баскетбол. Мы хотим сыграть, к примеру, в Самаре и Уфе. И варианты были, но пока это не получается. Надеемся, что в какой-то момент регионы смогут выполнить требования для проведения игр сборной», — сказал Кириленко журналистам.