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23 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Глава РФБ: Хотим провести матчи сборной России в Самаре и Уфе

ПЕРМЬ, 23 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Российская федерация баскетбола хочет проводить игры национальной команды в разных городах страны, например, в Самаре или Уфе, заявил президент федерации Андрей Кириленко.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в воскресенье в Перми со счетом 77:67 обыграла команду Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2021 года. В четверг в первом матче отбора сборная России в Неаполе проиграла итальянцам (64:83).

«Мы хотим расширять географию и работаем над этим. Просто Пермь невероятно высоко поднимает планку, с ними сложно конкурировать. Приезжая сюда, мы знаем, что получили полный зал, прекрасную поддержку. В этой атмосфере команда играет в лучший баскетбол. Мы хотим сыграть, к примеру, в Самаре и Уфе. И варианты были, но пока это не получается. Надеемся, что в какой-то момент регионы смогут выполнить требования для проведения игр сборной», — сказал Кириленко журналистам.

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