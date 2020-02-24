Капитан взял все на себя

Источник: РИА "Новости"

Сборная России по баскетболу завершила февральские игры отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с 50-процентным показателем. После неудачного выезда в Италию подопечные Сергея Базаревича, которому уже давно не удавалось собрать хотя бы близкий к оптимальному состав, в Перми обыграли команду Северной Македонии со счетом 77:67. Матч складывался непросто, но в решающий момент свое слово сказал капитан сборной Виталий Фридзон, переживающий, по мнению президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, «четвертую молодость».

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Сборные европейских стран уже давно являются заложниками противостояния Международной федерации баскетбола (FIBA) и Евролиги. Две структуры никак не могут договориться о синхронизации календарей, и в этой «битве» пострадавшими стабильно оказываются национальные команды, тренеры которых не получают в распоряжение всех нужных им игроков.

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Применительно к сборной России самым чувствительным моментом является отсутствие Алексея Шведа, у которого в «Химках» идет пора важнейших матчей.

Не исключено, что его одного могло хватить, чтобы февральское окно отборочных матчей чемпионата Европы 2021 года сборная России прошла без потерь. Ну, а так старт выдался неудачный — крупное поражение от сборной Италии. И это означало, что проигрывать еще раз, можно сказать, нельзя. Ведь однажды завязнув на дне турнирной таблицы, выбраться бывает уже очень непросто.

К встрече с командой Северной Македонии, проходившей в Перми (Андрей Кириленко уже заявил, что сборная будет стараться чаще играть в регионах), Сергей Базаревич все-таки получил усиление. Не совсем такое, какое хотел, но все же. «Зенит» делегировал в национальную команду Владислава Трушкина (но вообще-то в ней ждали Андрея Зубкова), а ЦСКА поделился Джоэлем Боломбоем. Но в данной ситуации любое усиление было к месту, поскольку Северная Македония по баскетбольному уровню далеко не Сербия.

Македонцы также неудачно стартовали в турнире, уступив команде Эстонии, и им тоже было фактически некуда отступать.

И не просто так Базаревич предостерегал от недооценки соперника, отмечая, что у сборной Македонии есть индивидуально сильные игроки, способные решать исход матчей. Впрочем, и слабых сторон у соперника хватало. Больное место, как показал первый тур, это именно командная игра, умение двигать мяч.

Однако ни фактор своей площадки, тем более такой как Пермь, где сборная России никогда не проигрывала, ни те самые огрехи македонцев при организации командной игры, ни усиление, полученное сборной России, не сделали матч для подопечных Базаревича легкой прогулкой. Напротив, по ходу игры им приходилось постоянно, что называется, преодолевать. Тут и не самое удачное начало матча, запомнившееся тем, что у россиян катастрофически плохо обстояли дела с попаданием трехочковых бросков (именно это во многом и обусловило поражение в Италии), и повторяющиеся сложности с тем, чтобы сохранить добытое. Скажем, стоило Дмитрию Кулагину сравнять счет в первой четверти, как последовали осечки, гости набрали пять очков подряд и снова вышли вперед.

Даже когда сборная России усилиями Виталия Фридзона и Боломбоя выдала рывок 9:0 и вышла вперед, у македонцев все равно появился шанс на ответ. И они его использовали, вернув себе лидерство. К счастью, ненадолго и в последний за матч раз.

Но все равно практически до самого конца игра шла нервная. Россияне пытались убежать, гости догоняли и каким-то чудом оставались на расстоянии атаки.

В таких ситуациях должны выручать лидеры. У сборной России им был тот, кому это положено по должности — капитан команды Виталий Фридзон. Финальная десятиминутка стала его бенефисом. За 10 минут он набрал 12 очков (всего за матч на счету Фридзона 23 очка — это лучший показатель игры), почти не промахиваясь с игры и совсем не промахиваясь при исполнении штрафных. И именно Фридзон установил окончательный счет противостояния — 77:67.

Свои следующие матчи сборная России проведет только в конце ноября, когда встретится с командами Эстонии и Италии.

«Влили в сборную свежую кровь. Сегодня играли ребята, которые до этого не так много времени в сборной получали. Кто-то вообще впервые сыграл. Мне понравилось, что они выходили и не боялись играть. Макс Григорьев вышел, здорово две “трехи” попал и играл дерзко. Для этой команды было важно играть дерзко. Опыта мало, но этот опыт надо набивать. Это была игра Виталия Фридзона. Фридзон выпрыгнул просто и показал, что четвертая молодость у него началась. Настоящий капитан», — заявил после матча Андрей Кириленко.

Сергей Базаревич признал, что качество игры сборной оставляло желать лучшего. «Не очень красиво всё это выглядело, но в нашей ситуации трудно добиться слаженности действий. Тем более, что Джоэль Боломбой и Владислав Трушкин с нами, по сути, не тренировались. Мы пошли на риск, и в какой-то мере он оправдался. Шероховатости были, главным для нас было сыграть с огнем и страстью. В этом отношении зал очень помог, и мы в итоге пришли к разнице, которая нас устраивает. Это главное. По итогам двух матчей мы должны быть довольны результатом», — отметил Базаревич.