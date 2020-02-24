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24 февраля, источник: БЕЛТА

Баскетболисты сборной Беларуси победили португальцев в квалификации ЧМ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на паркете минского Дворца спорта подопечные Ростислава Вергуна выиграли у команды Португалии со счетом 72:56 (19:18, 15:11, 19:18, 19:9). Большая часть игрового времени прошла в равной борьбе, и лишь в конце поединка хозяева сумели оторваться от соперников и победить. Самым результативным в составе белорусов стал Максим Салаш, в активе которого 19 очков.

В стартовом туре соревнований квалификационной группы А сборная Беларуси разгромила в Никосии команду Кипра со счетом 97:41. Португальские баскетболисты у себя дома обыграли гостей из Албании с результатом 70:62. Албанские баскетболисты переиграли на своей площадке киприотов со счетом 71:64. Положение команд после двух игровых дней: Беларусь — 4 очка, Португалия — 3, Албания — 3, Кипр — 2.

В этом году белорусские баскетболисты примут на своей арене команды Албании (26 ноября) и Кипра (30 ноября). Остальные поединки белорусы проведут в 2021 году: 18 февраля в Португалии, 21 февраля в Албании.

По такой же схеме проходит турнир в предварительном квартете В. После двух игровых дней положение в нем таково: Косово — 4 очка, Исландия — 3, Словакия — 3, Люксембург — 2.

В следующий этап отборочного турнира выйдут по две лучшие сборные из двух групп. Финальный этап мирового первенства 2023 года, в котором сыграют 32 команды, впервые пройдет сразу в трех странах: Индонезии, Филиппинах и Японии.

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