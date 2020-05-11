FIBA объявила даты проведения мужского баскетбольного Кубка мира 2023 года
ТАСС, 11 мая. Международная федерация баскетбола (FIBA) утвердила даты проведения мужского Кубка мира 2023 года. Об этом сообщает
ТАСС, 11 мая. Международная федерация баскетбола (FIBA) утвердила даты проведения мужского Кубка мира 2023 года. Об этом сообщает
Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября. Впервые в истории матчи будут проходить в нескольких странах. Игры группового этапа состоятся в Индонезии, Японии и на Филиппинах, финальная часть турнира пройдет в Маниле.
В Кубке мира примут участие 32 команды. Квалификационный турнир пройдет с ноября 2021 года по февраль 2023 года.
Мировые баскетбольные первенства проводятся с 1950 года, действующий чемпион — сборная Испании. Сборные США и Югославии чаще всего становились обладателями золотых наград — по пять раз. Советские баскетболисты трижды выигрывали мировые первенства, три раза становились серебряными призерами и дважды — бронзовыми. Сборная России два раза занимала второе место по итогам турнира.