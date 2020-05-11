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14:19 (мск), источник: ТАСС

FIBA объявила даты проведения мужского баскетбольного Кубка мира 2023 года

ТАСС, 11 мая. Международная федерация баскетбола (FIBA) утвердила даты проведения мужского Кубка мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

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Источник: AP 2020

Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября. Впервые в истории матчи будут проходить в нескольких странах. Игры группового этапа состоятся в Индонезии, Японии и на Филиппинах, финальная часть турнира пройдет в Маниле.

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В Кубке мира примут участие 32 команды. Квалификационный турнир пройдет с ноября 2021 года по февраль 2023 года.

Мировые баскетбольные первенства проводятся с 1950 года, действующий чемпион — сборная Испании. Сборные США и Югославии чаще всего становились обладателями золотых наград — по пять раз. Советские баскетболисты трижды выигрывали мировые первенства, три раза становились серебряными призерами и дважды — бронзовыми. Сборная России два раза занимала второе место по итогам турнира.

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