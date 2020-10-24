Баскетболист Алексей Швед не примет участия в ноябрьских матчах сборной России

Матчи пройдут в Таллине 28 и 30 ноября, перед этим команда проведет сбор в Санкт-Петербурге. В расширенный состав вошли 29 баскетболистов:

защитники — Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Максим Григорьев, Глеб Шейко (оба — «Парма»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Зенит»), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба — ЦСКА); форварды — Павел Антипов (УНИКС), Семен Антонов, Никита Курбанов, Андрей Лопатин (все — ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (оба — без клуба), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба — «Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских, Никита Михайловский (оба — «Автодор»); центровые — Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («Парма»), Антон Пушков («Зенит»).

Мужская сборная России в отборочном турнире играет в группе B. Ее соперниками являются команды Италии, Северной Македонии и Эстонии. После двух проведенных матчей квалификации россияне занимают третью строчку в группе, набрав 3 очка. Итальянцы на правах хозяев гарантированно сыграют на чемпионате Европы, а три остальные сборные борются за два оставшихся места.