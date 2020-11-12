Российские баскетболистки победили швейцарок в отборочном матче чемпионата Европы

Сборная России выступает в группе С с командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. По итогам трех матчей россиянки лидируют в таблице с пятью очками в активе, команда Швейцарии с четырьмя баллами идет третьей. Сборные Боснии и Герцеговины и Эстонии встретятся позднее в четверг. Следующий матч россиянки проведут 14 ноября против команды Боснии и Герцеговины.